“Бульбашка подорожей”, або безпечна зона для поїздок

Лідери Нової Зеландії та Австралії планують запровадити між державами так звану “бульбашку подорожей”. Інакше кажучи це можливість для новозеландців та австралійців вільно пересуватися через кордони цих країн без дотримання карантину.

Це питання обговорювали під час засідання уряду Австралії, у якому взяла участь прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн. “Позитивний досвід обох країн у боротьбі з цим вірусом поставив нас у виграшне становище, що дозволяє нам планувати наступний етап нашої економічної перебудови і додати до стратегії транстасманські поїздки”, – заявила вона. Водночас глава новозеландського уряду наголосила, що це навряд чи вдасться зробити швидко. І перш ніж відновити поїздки через Тасман, потрібно прийняти додаткові заходи в галузі охорони здоров’я. Але іноземці з інших країн зможуть відвідати Нову Зеландію ще не скоро.

Створення такого безпечного коридору мотивоване економічною необхідністю, оскільки економіка обох країн перебуває під жорстким обмеженням. Відкриття кордонів дозволить відновити торгівлю між державами. Окрім того, десятки тисяч людей заїдуть в кожну сторону. Також прогнозують позитивний вплив на психологічний стан жителів обох країн. Якщо “бульбашка подорожей” покаже позитивні результати, то кількість країн, які увійдуть до неї, збільшуватимуть. Утім за однієї умови: ситуація з коронавірусом там має бути контрольована.

За останній час в обох країнах сповільнились темпи поширення коронавірусу порівняно з європейськими країнами та США. Свій успіх глави держав пояснюють карантином та великою кількістю тестувань. Утім цього понеділка Австралія повідомила про рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом за останні два тижні – 26 хворих. Усього за весь час 6815 людей там отримали підтверджений діагноз COVID-19.

Інна Лебеденко