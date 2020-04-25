Чехія відкриває кордони

Чехія однією з перших європейських країн закрила кордон і тепер першою його відкрила. Зараз чехи мають можливість вільно пересуватись країною та виїхати з неї.

Таке рішення ухвалили в уряді з огляду на те, що кількість нових випадків інфікування коронавірусом почала знижуватися. Про це повідомляє Reuters. Послаблення карантинних обмежень у Чехії означає, що відсьогодні кордони відкриті для виїзду громадян за кордон для будь-якої мети, у тому числі й на відпочинок. В’їзд для іноземців поки що залишається під забороною. Утім її дещо послабили: до Чехії дозволили пускати іноземних студентів, а також тих, хто має намір відвідати країну в рамках ділової поїздки з ЄС.

Усі, хто в’їжджатимуть до країни мають обов’язково надати негативний результат тесту на коронавірусну інфекцію або ж провести два тижні на самоізоляції. Загалом Чехія була закрита на в’їзд іноземців та виїзд громадян із 16 березня.

Тим часом інші європейські країни поки що не поспішають відкривати свої кордони. Наприклад, Іспанія вже заявила про те, що цьогоріч не прийматиме іноземних туристів. Це одна з країн, у якій туризм найбільше потерпає від пандемії коронавірусу. Відповідно це завдає шкоди й економіці загалом. Адже частка від туризму становить 10-15% ВВП. Тож говорити про відновлення регулярного авіасполучення у всьому світі поки що зарано.

Інна Лебеденко