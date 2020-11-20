Через епідемію туристи не їдуть до України

За даними Агентства розвитку туризму, у 2020 році Україну відвідали в цілому 2,7 млн. іноземних туристів, що становить лише чверть від загальної кількості за аналогічний період минулого року.

Кількість іноземців, які відвідали Україну, зменшилась на три чверті: кількість туристів за дев’ять місяців 2020 року становила 2,7 мільйона проти 10,7 мільйона за той самий період у 2019 році. За цей період іноземні громадяни витратили в Україні 244 млн. доларів США, тоді як у 2019 році ця сума складала 1,62 млрд. доларів.

Через карантинні заходи та закриття кордонів також значно зменшились витрати на поїздки з України за кордон. З січня до вересня 2020 року витрати на це склали 3,259 млрд. доларів США – зменшившись на 55% у порівнянні з попереднім роком. Крім того, більшу частину цієї суми сплачували ті, хто їхав на роботу за межі України.

На початку листопада парламентарі прийняли єдиний законопроект, який передбачає податкові пільги під час епідемії Covid-19 для багатьох проектів та програм у галузі культури та туризму.

Юань Цун