Через Карпати повітряною кулею

Саме таку подорож вирішили влаштувати львів’яни взимку, тому що холодне повітря краще підіймає гарячу кулю.

Мандрівники стартували з села Довге, що в Закарпатській області, а приземлилися на Прикарпатті, в місті Долина.

У повітря підняли 2 кулі, в кожній було по 3 людини. Для обох було задіяно пів тонни газу(22 балони). Швидкість польоту сягала понад 60 кілометрів на годину.

Мандрівники пояснили, що спеціально влаштували політ саме взимку, через те, що холодне повітря найкраще підіймає гарячі кулі та витрачає при цьому менше газу.

“На висоті 2400 ми пробили хмари та нарешті поніжилися на сонечку. Вище 2500 м не підіймаємося, диспетчер не дозволив. Температура нуль градусів, швидкість 67 км/год! Якщо так продовжувати, то можна аж під Львовом сісти. Але хочеться побачити гори! Тому, ми знижуємося в бік Межигір’я”, — розповів один з учасників польоту Риштун Андрій.

Цю подорож можна назвати рекордною, бо 90 кілометрів вони пройшли за три години. Дані ж внесли до реєстру Криги рекордів України.

Єлизавета Кушнір