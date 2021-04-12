Чергова чи особлива нова статуя Христа?

У Бразилії відбувається зведення статуї Христа, яка буде вищою за знаменитий постамент в Ріо-де-Жанейро.

Христос-Захисник у Енкантадо, що на півдні Бразилії, матиме висоту 43 метри. Це зробить його третьою за висотою статуєю Ісуса у світі.

Бюджет становить 2 мільйони доларів. Гроші були зібрані за рахунок пожертв бізнесменів та громади. Коштів з державного бюджету на будівництво не виділено.

Зазначається, що зведення статуї закінчиться вже у серпні, а у грудні 2021 року вона буде доступна для відвідувачів.

За прогнозами в середині ще має бути ліфт, який допоможе бажаючим піднятися на оглядовий майданчик, на висоту близько 40 метрів.

Ця статуя стане найбільшим пам’ятником Ісуса в Бразилії, бо перевершить Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро(39,5 метрів).

У світі ж, він буде третім, опісля Кристо де Ла Пас(72 метри), що будується у Мексиці, та Крісто Рей(52 метри), у Польщі.

Єлизавета Кушнір