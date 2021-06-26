Чудо природи: райдуга над Йосемітським водоспадом

Сонце, сильний вітер та потік води створили унікальну веселку над водоспадом у Каліфорнії.

Йосемітський водоспад, що розташований у Національному парку Йосеміті у США, звик вражати туристів захопливими краєвидами.

Цього разу ландшафт виглядав ще більш казково: прямо з водоспаду текла вода, що була розфарбованою кольорами райдуги.

Відео відразу заполонило соцмережі, а Міністерство внутрішніх справ США прокоментувало це явище: “Коли сонячне світло зустрічається з водою, відбувається справжня магія!”.

Сам парк розташований на західних схилах гірського хребта Сьєрра-Невада у штаті Каліфорнія. На території 3081 км. кв. виблискують гранітні скелі, джерела із чистою гірською водою та ліщини з рідкісними рослинами. У 1984 році парк став частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Родзинкою парку є водоспад Йосеміті, що має висоту 739 метрів та є найбільшим не лише в Каліфорнії, а й серед усієї Північної Америки.

Водоспад захоплює око ще й узимку, коли він повністю замерзає та перетворюється на велетенську крижину. Однак цього літа він додав ще більше кольорів парку, виблискуючи кольорами веселки.

Анастасія Зіміна