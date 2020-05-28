Чи буде all-inclusive, або Туристичні країни після пандемії

Вже з 1 липня Іспанія та Греція чекає на туристів, а Португалія, Австрія та Франція – з середини червня. Не зважаючи на епідемічну ситуацію улітку всім хочеться відпочивати, а не сидіти вдома на карантині.

Які ж заходи безпеки будуть введені в країнах, що відкривають свої кордони для туристів?

Туреччина, яку українці дуже часто обирають для відпочинку вже готується приймати відпочивальників. Щоправда, будуть діяти обмеження: туристів пускатимуть до басейну по черзі, ніякого шведського столу та обмежений all inclusive.

Іспанія поки що вирішила не поспішати, бронювання готелів ще немає, хоча до туристичного сезону вже готуються багато островів Іспанії, наприклад, замість ресторанів будуються відкриті тераси.

Ісландія заявила, що для в’їзду в країну потрібно мати сертифікат, який буде доказом відсутності у людини коронавірусу. Крім того, туристам необхідно буде завантажити додаток, який буде стежити за місцем їх перебування. Готелі Єгипту прийматимуть лише 25% туристів до кінця травня, а вже з 1 червня відсоток зросте до 50, та це стосується лише внутрішнього туризму. Чарівна Індонезія, до якої мріють потрапити багато туристів, з травня відкриває авіасполучення, та на жаль, лише для таких країн як Китай, Японія та Корея – саме там не виявлено нових випадків зараження, або вони є мінімальними. Сонячна Домінікана поки що туристів приймати не збирається, хоча декілька готелів працюють. Там проживають туристи, які не змогли виїхати з країни до закриття кордонів.

Китай дозволив внутрішній туризм ще з початку квітня, саме тоді було відкрито частину пам’яток. Були відкриті кафе та ресторани, багато розваг стали безкоштовними, аби залучити людей. Щоправда, про відкриття міжнародних авіасполучень ще не йшлося.

Сподіваємося, що зовсім скоро ми зможемо подорожувати як і раніше, та слід розуміти, що наше здоров’я важливіше понад усе.

Дарія Дячок