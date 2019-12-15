Новорічно-різдвяна Європа володіє особливим, по-дитячому чарівним шармом. На центральних площах з’являються прикрашені ялинки, вулиці освітлюють вогники гірлянд, звучить святкова музика, в повітрі витають запаморочливі аромати глінтвейну, свіжої випічки, хвої та кориці. А ще відкривається новорічний ярмарок, звідки практично неможливо піти з порожніми руками і повним гаманцем.

В Європу слід їхати перед 25 грудня, щоб встигнути застати найголовніше свято року, до якого європейці готуються з усією відповідальністю.

Австрія

Якщо ви хочете зустріти особливе свято в особливій атмосфері – їдьте до Відня. Центральна частина міста на новорічні свята без перебільшень схожа на ілюстрацію до новорічної казки. Головний різдвяний ярмарок розташований на Ратхаусплац, до 6 січня працює ковзанка під відкритим небом для всіх бажаючих (вхідний квиток від 5,5 до 8 євро). А для дітей регулярно проводяться майстер-класи зі створення ангелів, печива, оформлення ялинкових іграшок та інші. Крім того, всюди вас чекають святкові концерти. В новорічну ніч повсюди на старовинних вуличках Відня танцюють вальс, грає жива музика, наливають глінтвейн і дзвонить Пуммерін – найбільший дзвін в Австрії. Крім Відня, цікаво відсвяткувати можна в Зальцбурзі (звідки до гір рукою подати) або місті-музеї Інсбруку.

Чехія

Абсолютно чарівний вигляд у різдвяні свята має Прага. Здається, що кожен квадратний метр міста прикрашений яскравими лампочками, гірляндами, скляними бусами. На кожній площі встановлюють пишну ошатну ялинку і розбивають навколо ярмарок, гуляти яким можна нескінченно. На Староміській площі традиційний ярмарок триває до 6 січня включно. Крім того, тут відбувається безліч святкових концертів і фестивалів. А Вацлавська площа цілодобово осяяна тисячами вогнів. Щедро прикрашені вулиці міста, новорічний салют на площі і чарівна атмосфера неодмінно змусять повірити в казку. Також варто влаштувати гастрономічний тур і спробувати місцеві новорічні страви: винну ковбасу, «Ваночку» і «горіхові гнізда». На кожному кроці в холодну пору року продають гарячий глінтвейн, пунш або «медовини», так що замерзнути і застудитися шансів немає.

Польща

Якщо ви вибираєте, куди дешевше поїхати на Новий Рік за кордон, зверніть увагу на найближчих наших сусідів, а саме – Польщу. По-перше, до Кракова, Варшави, Вроцлав і Гданськ літають лоукостери, їздять потяги і добиратися за часом і витратами майже так само, як до нашого рідного Закарпаття. По-друге, місцеві ярмарки і декорації дуже яскраві і колоритні, є на що подивитися і що прикупити. У Кракові, наприклад, цього року році ярмарок на площі Головний Ринок працюватиме з 29 листопада по 7 січня щоденно з 9:00 до 20:00. Крім сувенірів, там смачні традиційні польські частування. Від Кракова година їзди до гірськолижного курорту Закопане, де також затишно на засніжених схилах можна зустріти і католицьке, і православне Різдво, і відносно бюджетно покататися на лижах.

Фінляндія

У Фінляндії на Новий рік спрямовуються безліч наших туристів, але краще приїхати трохи заздалегідь і застати Різдво. Саме в переддень Різдва тут проходять найбільш знакові заходи, ярмарки, костюмовані шоу, святкова ілюмінація і феєрверки, які в інші пори року заборонені. Як правило, мандрівники з дітьми спрямовуються в Лапландію, щоб побачити резиденцію Санта Клауса. Резиденція знаходиться в селі Санти, що по суті є парком розваг. Дітям і дорослим буде дуже цікаво на власні очі подивитися на роботу переодягнених в ельфів помічників Санти і різдвяного оленя Рудольфа.

Франція

Ще одним популярним напрямком на Новий рік є Париж. З початку грудня місто занурюється у приємну передсвяткову метушню. Ейфелева вежа та інші пам’ятки завдяки ілюмінації набувають нового і яскравого вигляду. Як правило, сам Новий рік парижани виходять зустрічати на Єлисейських полях. Саме тут проходить зворотний відлік, а багатотисячний і багатонаціональний натовп тішиться і радіє в очікуванні свята. Обов’язково варто заглянути на різдвяний розпродаж: ціни можуть приємно здивувати. У Страсбурзі з 1570 року проводиться різдвяний ярмарок, найстаріший у Франції і один з найбільших в Європі. На свята невелике місто перетворюється на декорацію до фільму про Різдво: все навколо сяє, мерехтить, на вулицях раз у раз можна почути традиційні пісні, повітря пахне глінтвейном, шоколадом, випічкою та яблуками в карамелі. На центральній площі Place Kléber встановлюють ялинку – символ свята.

Естонія

Дедалі популярнішими стають поїздки на різдвяні канікули до Таллінна. Романтика і середньовічна ярмаркова атмосфера тут присутні як і в інших країнах, а ціни на тури набагато нижчі, ніж, наприклад, до Франції. Головною подією протягом багатьох років є Різдвяний ярмарок. На центральній площі Таллінна встановлюється величезна ялинка, прикрашена гірляндами і яскравими кульками, сцена, навколо – торгові павільйони з сувенірами, традиційними ласощами і гарячими напоями. Для дітей працює невеликий зоопарк, де можна поспілкуватися і сфотографуватися з північними оленями, кроликами, овечками і поні. У численних храмах міста проводяться різдвяні служби та концерти. Ресторани і готелі пропонують новорічні вечері та розважальні програми в атмосфері 14 століття. Тим, хто надає перевагу більш активному відпочинку, обов’язково варто відвідати Співоче поле. У зимовий період тут працюють траси для лижників і сноубордистів, а також міський каток біля собору Святого Миколая.

Куди краще поїхати на Новий рік за кордон, вирішувати вам. Головне – щоб з вами був гарний настрій і гарна компанія, а незабутні враження за цих умов обов’язково залишаться!

Альона Малюкова