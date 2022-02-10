День закоханих в Києві: куди піти?

Найромантичніше свято закоханих цього року припадає на понеділок, і часу на підготовку лишилось зовсім небагато. Звісно, аби зробити приємне своїй коханій людині слід знайти найкраще місце для проведення свята. Сподіваємось, ця добірка з 5 затишних і романтичних закладів Києва, зробить святкування Дня Святого Валентина особливим для вас і вашого партнера.

Simona ristorante

Simona ristorante це перший заклад з нашої добірки, який подарує вам чудовий настрій і допоможе зосередитись на очах коханої людини. Це ресторан італійської кухні з особливою атмосферою: приглушене світло, свічки, вінтажні деталі інтер’єру, камін. Тут чудове обслуговування. Окрім особливого інтер’єру та затишної обстановки, в теплу погоду тут є місця на балкончику та літній терасі. Та цей особливий вечір ми радимо провести в залі при свічках. Їжа посилить відчуття смачного свята. Замовте пару страв на двох, ігристе та закріпіть ефект смачними італійськими десертами.Повірте, цей ресторан стане місцем, в яке хочеться повертатися та знову і знову. (Ціни, до речі, також дуже приємні!)

Magnetisme.kyiv

Другий ресторан з нашої добірки запрошує провести незабутнє свято кохання у романтичній атмосфері Франції. Як зазаначається на сторінці самого закладу, цей ресторан авторської та регіональної французької кухні має стриманий стиль, елегантність у всіх її проявах, продуманість у найменших деталях та приділяє особливу увагу кожному гостю. І, звичайно, тут чудова кухня.

В День Закоханих для гостей готуватимуть спеціально створені страви та подаватимуть вишукане французьке вино. Вас приємно здивує бездоганний сервіс, жива музика та інші приємні сюрпризи.

Найщасливіші спогади, наповнені почуттями і теплом будуть коштувати 3000 гривень за одного гостя.

Ресторан Veranda on the river

Veranda це триповерховий комплекс на воді з панорамним видом на Дніпро та міст Патона. Це винний ресторан, де зібрали 1500 екземплярів вина. 14 лютого тут буде доволі насичене святкування дня закоханих. Цікава арт-програма, частування від шеф-кухаря Сергія Башинського та подарунки від партнерів. На першій палубі на вас чекатимуть музичні подарунки від талановитих вокалістів та музикантів. Хедлайнер вечора — виступ піаніста-віртуоза Євгена Хмари із розкішним вокалом від Одари.

На другій палубі — запальне шоу від найкращих артистів Веранди та головний музичний подарунок — виступ міжнародної вокальної групи BODRO. Ведучим вечора буде Антон Поліщук.

Greenbar.kyiv

Вам і вашій половинці подобається пляжний відпочинок?

Тоді цей вечір вам слід провести в greenbar.kyiv.

Якщо зараз вам хочеться опинитись на Балі, то цей ресторан створив усі необхідні для цього умови і готовий перенести вас на казковий острів. Тут ви будете насолоджуватись усіма перевагами оазису, і скуштуєте справжні екзотичні страви індонезійської кухні. Крім цього, у програмі вечора буде діджей та скрипка.

Ресторан “Букет Côtelette”

Останній ресторан в нашій добірці «Букет Côtelette» запрошує закоханих провести найромантичніший день року з ними. На честь свята в закладі буде встановлено тематичну фотозону та в повітрі буде атмосфера кохання. 14 лютого тут буде святкова програма, жива музика, вечеря при свічках на двох, спеціальне меню від шеф-кухаря з 4 страв, пляшки ігристого та крафтового лимонаду та коробка цукерок у подарунок кожному гостю.

Столик в ресторані слід бронювати заздалегідь, а вартість вечері складатиме 800 гривень за одну особу.

Зотова Олена