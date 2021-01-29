Destination DC запускає новий веб-сайт

Нова сторінка Destination DC виступає в ролі Хабу, де відвідувачі зможуть отримати корисну інформацію про райони Вашингтона, дослідити пам’ятки культури, мистецтва, спортивні локації. Про це повідомляє видання Breaking travel news . Метою оновлення стало сприяння розвитку туризму в регіоні.

Відвідувачі сайту користуватимуться оптимізованою навігацією та пошуком. Дня них буде доступна найсвіжіша інформація про місто, зокрема новини про подорожі та заходи безпеки, що діють на підприємствах, а також нові історії довгих форматів, фотографії та відео. У розділі «Visit DC» можна знайти підрозділи за інтересами: райони, події, розваги та місця для зупинки. Окрім того, на сайті наявний спеціальний розділ для преси, у якому містяться пресрелізи, новинні листи та галерея. Новий вебсайт, за словами керівництва, був розроблений першочергово для мобільних пристроїв, оскільки вони займають понад 60% трафіку.

«Наш вебсайт – один із найважливіших способів спілкування з потенційними відвідувачами та місцевими жителями. Через рік після значного зменшення подорожей доречно розпочати 2021 рік зі свіжого погляду на пункт призначення, оскільки ми маємо намір відновити ситуацію», – прокоментував Елліотт Фергюсон, президент Destination DC (DDC).

Розробником сторінки Destination DC стала інтегрована маркетингова компанія MMGY Global, що спеціалізується на подорожах та туризмі.

«Користувачі зможуть знайти детальну інформацію про способи віртуальних та офлайн можливостей цього року. Ми з нетерпінням чекаємо поетапного повторного відкриття та проведення таких подій, як National Cherry Blossom Festival та DCJazzFest», – додає Елліотт Фергюсон, президент Destination DC (DDC).

Destination DC – це приватна, некомерційна корпорація, яка налічує понад 1000 підприємств та організацій, що підтримують туристичний сектор DC. Раніше відома як Вашингтонська конвенційно-туристична корпорація (WCTC), організація була перейменована у 2008 році, щоб показати посилений акцент на унікальних активах міста.

Корпорація просуває Вашингтон як провідне місце для міжнародних конференцій, туризму та спеціальних заходів, з особливим акцентом на мистецтво, культуру. За статистичними даними, округ прийняв рекордних 22,8 мільйона відвідувачів у 2017 році.

Анна Ваглай