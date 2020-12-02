Disney World відкриє галактичний зоряний круїз у 2021

Disney World оголосив про відкриття свого довгоочікуваного тематичного готелю «Галактичний зоряний круїз» у Флориді. Про це повідомляє Forbes із посиланням на сторінку Disney World.

Ідея концепції передбачає можливість глибокого занурення у Всесвіт «Зоряних війн». Для дводенного маршруту всіх пасажирів збиратимуть і відправлятимуть разом на терміналі Galactic Starcruiser Terminal. Їм буде запропоновано увійти до стартової камери для транспортування в космос. Через вікна вгорі пасажири бачитимуть, як залишають реальний світ позаду, перескакуючи в гіперпростір і наближаючись все ближче й ближче до Halcyon. Після стикування з космічним кораблем, шлюзовий люк відкриється, і всі ступлять на палубу корабля. Протягом подорожі пасажири будуть жити на борту міфічного Халкіона. Їх селитимуть в судноподібних каютах, забезпечуватимуть харчуванням. У кожному вікні зоряного крейсеру відкриватимуться віртуальні види на мінливу галактику.

Протягом усієї подорожі гості стануть частиною дійства, беручи участь у заходах та входячи у взаємодію з персонажами, членами екіпажу та іншими пасажирами. Програма містить навчання зі світловими мечами та подорож до мосту зоряного крейсера. Під керівництвом екіпажу пасажири зможуть навчитися керувати навігаційними та оборонними системами. Ці навички точно стануть у пригоді в майбутньому! Гостям дозволений також вхід в Інженерну кімнату для дослідження внутрішньої роботи судна чи проведення секретних зустрічей.

Організатори спланували концепцію, за якою кожен зможе творити свою історію завдяки рішенням, які будуть прийматися під час перебування. Це може бути володіння світловим мечем або огляд мосту зоряного корабля, або екскурсія на планету Батуу, тощо. Після всієї напруженої роботи гостей запрошуватимуть відпочити у Silver C Lounge, стильному лаунжі, який пропонує теплий відпочинок для пасажирів будь-якого віку.

«Зоряні війни: галактичний зоряний круїз – це абсолютно новий тип досвіду», – повідомляє Ен Морроу Джонсон, виконавчий продюсер Walt Disney Imagineering. – «Ви збираєтесь жити на борту зоряного крейсера і можете потрапити в загальну історію «Зоряних воєн».

Всупереч затримкам та обмеженням під час пандемії Covid-19, Дісней все ж виражає повну рішучість дебютувати в 2021 році.

Анна Ваглай