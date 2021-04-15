До Чорнобиля та Канева Дніпром – нові туристичні маршрути

Міністерство інфраструктури розглядає можливість відкриття туристичних маршрутів річкою Дніпро в напрямках Київ-Канів та Київ-Чорнобиль. Цим чиновники мають на меті реанімувати річковий туризм за рахунок нових маршрутів.

«На час пандемії внутрішній туризм залишатиметься в пріоритеті. Тому ми маємо зробити все можливе, щоб потужності Дніпра використовувалися не на 10%, як зараз, а на повну, як це було ще в часи Київської Русі, коли існував славнозвісний шлях «із варяг у греки», – підкреслив міністр Владислав Криклій на онлайн – конференції.

За думкою експертів, маршрути катером до Чорнобиля та Канева матимуть величезний попит та будуть оптимальними для розвитку внутрішнього туризму.

Доступними маршрути стануть вже цього року.

Ірина Луцась