«Добропарк» під Києвом, або відпочинок на вихідних

Іноді нам всім потрібно відпочити від робочої атмосфери чи галасливого міста й насолодитися природою разом з родиною. Вже цієї весни біля Києва відкрився новий парк «Добропарк». Саме там Ви зможете знайти не тільки красиві локації з квітами, а й розважитися з друзями.

Отже, що ж таке «Добропарк». Це надзвичайне нове місце площею 300 гектарів, яке розташоване за 18 кілометрів від Києва.

Цією весною в парку розквітли понад 1 мільйон тюльпанів, а влітку зацвіте лавандове поле, сакури й груші.

Відвідувачі парку також мають змогу самостійно посадити дерева та зробити нашу країну зеленішою.

Зовсім скоро сюди можна буде приїжджати не тільки щоб помилуватися прекрасними квітами, а й для того, щоб відвідати парк атракціонів, динозаврів, зону для купання та кемпінгу.

У парку також планують створити театр ароматів. На сцені амфітеатру будуть стояти різні квіти, в залі сидітимуть глядачі, вентилятори направлятимуть аромат квітів на людей. Також планується створення маленького “університету” для дітей, де вони навчатимуться вирощувати рослини.

У парку будуть проводитися сезонні виставки в періоди цвітіння рослин. Наприклад, в період цвітіння півоній в парку зберуть усіх півоноводів України та їх найкращі квіти, які вони зможуть не тільки презентувати, а й продавати.

Вже 18 червня відвідувачів чекає відкриття з новим проектом «Фестиваль Петуніуму», де гості зможуть побачити дивовижні фотозони та з прекрасними квітами.

До речі, всіх флористів запрошують на фестиваль арт-об’єктів «Доброфест». Вже багато професіоналів з різних куточків світу працюють над унікальними 3D-витворами з натурального матеріалу та квітів. Свіже та нове місце для всіх жителів України здивує своїми масштабними проектами.

Дарія Дячок