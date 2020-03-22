Кордони закриті, тисячі людей залишаються на чужині. МАУ запустили в продаж квитки на додаткові спецрейси.

Прес-служба МАУ повідомила, що 26 березня має відбутися рейс з Нью-Йорка до Києва. Крім того заплановані рейси на 22 – 26 березня і зараз вони доступні для бронювання.

22.03 Брюссель – Київ

23.03 Брюссель – Київ

23.03 Лондон – Київ

24.03 Брюссель – Київ

24.03 Копенгаген – Київ

24.03 Амстердам – Київ

МАУ наголошує, що пройти реєстрацію та отримати посадковий талон на вказані рейси пасажири зможуть безкоштовно в аеропорту вильоту. Також авіакомпанія звертається до пасажирів з проханням заповнити форму, стосовно цікавих для них напрямків. Цим самим міжнародні українські авіалінії вивчають попит задля відкриття продажу квитків на спеціально організовані рейси для українців, які перебувать за кордоном.

Можливі пункти відправлення: Париж, Відень, Берлін, Стамбул, Ніцца, Гельсінкі, Дубай, Лондон, Стокгольм, Ларнака, Копенгаген, Дюссельдорф, Брюссель, Франкфурт.

Кількість місць на борту кожного рейсу – 186.

Також плануються рейси з Канади. Виліт з Торонто заплановано на 25 березня.

Каріна-Іванна Рискіна