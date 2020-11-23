Дохід United Airlines зменшився на 67%

United Airlines повідомила, що перед початком цьогорічного курортного сезону кількість скасованих рейсів зросла, а кількість проданих авіаквитків зменшилась.

Найбільше скасувань було здійснено в той час, коли пандемія COVID-19 набирала обертів по всій території США. Компанія прогнозує, що її дохід у четвертому кварталі, впаде приблизно на 67% порівняно з минулим роком.

Оскільки випадки захворювання на коронавірус у США продовжують досягати рекордних показників, кількість скасованих рейсів зросла, тоді як кількість нових бронювань авіарейсів зменшилась.

United Airlines повідомила, що загальний дохід у четвертому кварталі, як очікується, впаде приблизно на 67% порівняно з минулим роком. Це відповідає прогнозам керівників компанії в жовтні, коли авіакомпанія повідомила про падіння доходів від пасажирів на 84%.

Генеральний директор Скотт Кірбі сказав під час телефонної конференції 15 жовтня, що наступні 12-15 місяців все ще будуть важкими і відновлення не буде. … Однак компанія досягла того, що планувала. Економіка відновлюється, і тепер увага може бути зосереджена на ній.

З наближенням свята Подяки традиційно зростають кількість подорожей, тому кількість хворих на COVID-19 може збільшитися. За підрахунками аналітиків, кількість туристів у США значно зменшилась, що призвело до серйозних збиткуів.

Юань Цун