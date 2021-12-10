Дольче віта у Східному Експресі: розкішні подорожі потягом у нових маршрутах Італією

Всесвітньо відома компанія Orient Express , яку колись описувала у своєму творі Агата Крісті, оголосила про запуск 6 нових потягів в Італії у 2023-му році.

Проєкт має назву La Dolce Vita та передбачає кілька маршрутів мальовничими місцями Італії, що простягатимуться через 14 регіонів країни та навіть далеко за її межі: з Риму до Парижу, Стамбулу та Спліту. В основі задуму – данина історичному періоду еклектичного та художнього розквіту Італії 1960-х років. За словами представників компанії, туристи зможуть сповна скористатись перевагами повільного, дружнього до навколишнього середовища туризму, насолодившись як численними пейзажами з лісами, горами, озерами та узбережжями, так і занурившись у культуру і мистецтво італійських міст – Мілану, Флоренції, Венеції та Риму.

Над дизайном нових потягів працювали представники глобального архітектурного бюро Dimorestudio, які прагнули поєднати італійську традицію красивого життя з сучасним духом подорожей. Весь потяг, куди зокрема входять 12 кают класу люкс, 18 номерів люкс, один почесний номер та ресторан, буде виконаний у креативному стилі 1960-1970-х років.

Під час подорожі пасажири зможуть насолодитись ексклюзивними винами та стравами від провідних шеф-кухарів у ресторані та лаунж-барі, а також скористатись спеціальними додатковими пропозиціями, які будуть створені ексклюзивно на локаціях.

У 2024 році компанія планує запустити ще одну особливу зупинку для маршрутів – перший готель Orient Express на «Площі Мінерви» в історичному центрі Риму.

Власники наголосили, що проєкт також позитивно впливає на розвиток сталого туризму в країні. Завдяки партнерству компанії з Trenitalia – Gruppo Ferrovie dello Stato and Fondazione FS Italiane, пасажири зможуть навідатись до забутих та віддалених місць Італії, проїхавши майже 16 000 кілометрів залізничних ліній.

Ціни на квитки стартують від кількох тисяч доларів та бронюються щонайменше за рік до початку подорожі. Деякі особливо популярні напрями, такі як Париж-Стамбул, взагалі реалізуються раз на 1-2 роки.

Олена Фінаєва