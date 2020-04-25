Дубаєм тепер можна прогулятися онлайн

Тепер побачити пам’ятки та краєвиди найбільшого міста Об’єднаних Арабських Еміратів можна на власні очі онлайн. Про це повідомляє інтернет-ресурс «Є» .

Прогулянка Дубаєм передбачає максимальне занурення в його атмосферу. Адже ви зможете не лише побачити панорами міста, а й дізнатися про більшість цікавих об’єктів. Якщо говорити про хмарочоси, то можна подивитися і на них, і на краєвиди з них: складається враження, що ви справді на даху, а все місто як на долоні!

Але і цим розробники віртуальної екскурсії не обмежилися. Вони пішли далі і запропонували онлайн-туристам зупинитися у розкішних готелях, вийти на терасу обраного номеру і насолодитися ландшафтами Перської затоки зі штучними островами. Після цього можна пройтися набережною, завітати до затишного ресторану, а потім відвідати без черг величезні шопінг-моли.

Напевно, найбільш цікавим елементом віртуальної мандрівки Дубаєм є можливість побачити місто з гелікоптера на висоті пташиного польоту. Тепер «облетіти» всі райони та передмістя — абсолютно безкоштовно і безпечно. Керувати своїм польотом і прогулянкою можна за допомогою курсора, який повертається на 360 градусів. Жодних обмежень!

Під час онлайн-екскурсії ви можете відвідати сотні цікавих місць, серед яких такі: Бурдж Халіфа — найвищий хмарочос світу, Острови Пальм — архіпелаг штучних островів і Бурдж-ель-Араб — один із найвищих та найвідоміших готелів світу.

Отже, не зволікайте та вирушайте до міста розкоші, вражаючих хмарочосів і неймовірних краєвидів просто зараз. Посилання на подорож тут: https://www.dubai360.com/scene/375-above-atlantis-the-palm-hotel-palm-jumeirah/en

Анастасія Нікуліна