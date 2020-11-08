Дубай офіційно став найгостиннішим містом Близького Сходу

Столиця ОАЕ здобула всесвітню премію «World Travel Awards» і посіла перше місце в конкурсі «Mіddle East-2020», здобувши звання найгостиннішого міста.

Про це повідомляє офіційний сайт міжнародного змагання.

Готель у Дубаї «Le Royal Méridien Beach» посів перше місце в номінації «Найкращий пляжний курорт», а столичний аеропорт тепер офіційно вважається найкращим аеропортом на Близькому Сході. Також, місто перемогло в таких категоріях як «Найкращий виставковий і конференц-центр», «Найкращий сімейний курорт», «Найкращий екологічний готель», а сусідній емірат Абу-Дабі переміг у номінації «Найкраща визначна пам’ятка».

Головними конкурентами ОАЕ стали Оман, Йорданія та Саудівська Аравія.

Оман посів призові місця переважно завдяки своїй авіакомпаніям. Так його авіалінії перемогли в номінаціях лідируючих авіакомпаній в економ-, бізнес- та першому класі.

Закоханим варто звернути свою увагу на Йорданію, адже саме вона забрала звання найромантичнішого міста на Близькому Сході (нагадаємо, що йорданське місто Петра є одним із 7 чудес світу та стало місцем зйомок «Індіана Джонс: у пошуках скарбів»).

Бізнесменам цього року пригледілась Саудівська Аравія, що добула звання лідера напряму для ділових поїздок на Близькому Сході.

Це не перша перемога столиці ОАЕ. Нагадаємо, що минулого року Дубай також став призером у багатьох номінаціях, зокрема, “Найраще місце Близького Сходу”, “Найкращі готельні резиденції”, та “Найкращий тематичний парк”. Упевнено наздоганяв це місто Оман. Він став найкращим культурним напрямком Близького Сходу, а авіакомпанія “Oman airways” і в 2019 році завоювала звання найкращих авіаліній.

Анастасія Зіміна