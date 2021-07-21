Еру космічного туризму розпочато

Американський мільярдер Джозеф Безос здійснив туристичну подорож у космос.

Найбагатша людина світу, засновник компанії Amazon Джозеф Безос став космічним туристом, відправившись на ракеті до відкритого космосу.

20 липня о 8 ранку за Центральним часом (о 16.00 за Києвом) ракета New Shepard, що належить компанії Blue Origin, відірвалася від Землі та попрямувала до неба. Усі охочі мали змогу спостерігати пряму трансляцію на офіційній сторінці компанії на You Tube.

Пасажирами космічного польоту стали також брат Джозефа Безоса Марк Безос, нідерландець Олівер Деймен (18 років) та американська пілотесса Воллі Фанк (82 роки). Останні двоє стали наймолодшою та найстаршою людиною за всю історію, що коли—небудь бували в космосі.

На відміну від польоту Річарда Бренсона, що відбувся 11 липня ракетою VSS Unity, що належить компанії Virgin Galactic, Джозефу Безосу вдалося перетнути лінію Кармана — уявну межу, за якою починається відкритий космос. Бренсону вдалося дістатися висоти у 80 кілометрів — цю межу визнає лише 4% населення.

Загалом політ тривав 10 хвилин 20 секунд, утім за цей час американський мільярдер втілив мрію всього свого життя.

Склад екіпажу затвердився незадовго до польоту. Спочатку планувалося, що замість Олівера Деймена полетить його батько, що купив квиток на аукціоні за 28 млн. доларів. Однак через свою зайнятість він передав місце сину. А Воллі Фанк спочатку планувала летіти ракетою компанії Virgin Galactic, але надала перевагу її конкуренту — Blue Origin.

Для того, щоб стати космічним туристом, потрібно мати вагу 50-109 кг, зріст 152,4-193 см, міцне фізичне на психічне здоров’я та хороший рахунок у банку — політ на VSS Unity коштує 250 000 доларів, а на New Shepard — 500 000 доларів.

Нагадаємо, що політ був запланований на 20 червня, а дізнатися більше про ракету можна тут.

Здавалося б, крига скресла та світ вже вражений новими туристичними напрямками, однак не варто забувати про третього учасника перегонів — Ілона Маска та його компанію SpaceX, що незабаром планує черговий політ.

Хто б не випереджував конкурентів та якими б не були нові висоти, ясно одне — ера космічного туризму вже настала, і нам залишається дивуватися тому, як, здавалося б, нереальні мрії здійснюються, а, можливо, в недалекому майбутньому й самим розширити туристичні горизонти.

Анастасія Зіміна