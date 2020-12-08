Еверест виріс

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Єлизавета Кушнір

Найвища у світі гора Еверест виявилася вищою, ніж вважалося раніше.

Джомолунгма, так її ще називають, виросла на 86 см. Тепер її висота – 8 848,86 метра. До такого висновку прийшла влада Непалу і Китаю, пише BBC.

Переглянути висоту Евересту дослідники вирішили після землетрусу 2015 року, припустивши, що вона зменшилася.

Досі країни розходилися в думках, чи варто додавати до висоти снігову шапку зверху.

Тому домовилися про спільний вимір, після якого у Міністерстві закордонних справ і департаменті досліджень Непалу заявили, що геодезисти з обох країн узгодили нову висоту.

Нагадаємо, що Еверест стоїть на кордоні між Китаєм і Непалом, й альпіністи піднімаються на нього з обох схилів.

Єлизавета Кушнір

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