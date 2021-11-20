Філіппіни відкриють кордони для вакцинованих

Уряд Філіппін ухвалив план щодо відкриття кордонів для повністю вакцинованих туристів із країн «зеленого списку».
Про це повідомляє британське агентство новин
«Дозволити в’їзд туристам із зелених країн або територій, більшість населення яких вакцинована та з низьким рівнем зараження, значно допоможе в наших зусиллях щодо боротьби із епідемією, а також дозволить збільшити кількість валютних надходжень від туристів», – сказано у заяві міністра туризму Бернадетт Ромуло-Пуят.
Також держслужбовець додала, що відкриття кордонів є довгоочікуваною подією для країни, де туризм є важливою галуззю економіки.
Зараз у «зеленому списку» Філіппін є 44 країни та території. Йдеться, насамперед, про країни Азії: Китай, Японію та Індію. Наразі України немає у списку. Важливою інформацією для охочих відвідати країну є те, що влада Філіппін вже дозволила використання Pfizer і Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Sinopharm і Covovax і навіть російської вакцини «Супутник V».
Через пандемію туризм на Філіппінах впав більш ніж на 80% .
Минулого року через коронавірусні обмеження на Філіппінах, де розвинено дайвінг та є багато тропічних островів, кількість іноземних туристів знизилася на 83%.
Тоді країну відвідало майже 1,4 млн відвідувачів порівняно з майже 8,2 млн 2019 року.
Нагадаємо, що сусідні країни – Таїланд, В’єтнам, Камбоджа, Малайзія, Сінгапур та Індонезія – також поступово відкриватимуть кордони у зв’язку зі зростанням кількості вакцинованих людей.
Богдана Чехович