Філіппіни відкриють кордони для вакцинованих

Уряд Філіппін ухвалив план щодо відкриття кордонів для повністю вакцинованих туристів із країн «зеленого списку».

Про це повідомляє британське агентство новин Reuters .

«Дозволити в’їзд туристам із зелених країн або територій, більшість населення яких вакцинована та з низьким рівнем зараження, значно допоможе в наших зусиллях щодо боротьби із епідемією, а також дозволить збільшити кількість валютних надходжень від туристів», – сказано у заяві міністра туризму Бернадетт Ромуло-Пуят.

Також держслужбовець додала, що відкриття кордонів є довгоочікуваною подією для країни, де туризм є важливою галуззю економіки.

Зараз у «зеленому списку» Філіппін є 44 країни та території. Йдеться, насамперед, про країни Азії: Китай, Японію та Індію. Наразі України немає у списку. Важливою інформацією для охочих відвідати країну є те, що влада Філіппін вже дозволила використання Pfizer і Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Janssen, Sinopharm і Covovax і навіть російської вакцини «Супутник V».

Через пандемію туризм на Філіппінах впав більш ніж на 80% .

Минулого року через коронавірусні обмеження на Філіппінах, де розвинено дайвінг та є багато тропічних островів, кількість іноземних туристів знизилася на 83%.

Тоді країну відвідало майже 1,4 млн відвідувачів порівняно з майже 8,2 млн 2019 року.

Нагадаємо, що сусідні країни – Таїланд, В’єтнам, Камбоджа, Малайзія, Сінгапур та Індонезія – також поступово відкриватимуть кордони у зв’язку зі зростанням кількості вакцинованих людей.

Богдана Чехович