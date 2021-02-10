9-го лютого 2021-го року Об’єднані Арабські Емірати стали 5-ю країною світу, що дісталась орбіти Марса. На честь цього столиця всю ніч підсвічувалась червоним світлом.

20-го липня минулого року ОАЕ запустили космічний зонд «Аль-Амаль», що перекладається як «Надія». За 6 місяців він пролетів більше 500 мільйонів км. й успішно вийшов на орбіту Червоної планети. Таким чином «Надія» здійснив першу міжпланетну місію країни та всього регіону Близького Сходу. Особливо це вражає, якщо згадати, що запуск першого арабського супутника стався лише трохи більше 10 років тому – у липні 2009-го.

Повертаємось до 9-го лютого, дня Х, коли весь світ дізнається, чи вдало склалася місія. Повітря столиці просочене напругою, відчувається легка тривога. У центрі міста перед Бурдж-Халіфою монтують сцену, де вже цього вечора виступлять причетні до цієї події люди зі щирими привітаннями.

Його Високість шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум сказав: «Історичне прибуття зонда «Надія» на Марс – це найкраще святкування 50-річчя нашої країни. Воно встановлює початок наступних 50 років із безмежними амбіціями та мріями». «Наші наступні досягнення будуть ще більш масштабними», – додав він.

На честь визначної події червоним світлом засяяли деякі будинки на головній вулиці – дорозі Шейха Заєда. Крім того, почервоніла й найбільша у світі рамка, що також розташована в Дубаї, а також столичний музей сучасного мистецтва.

Зонд призначений для вивчення клімату та нижніх шарів атмосфери Марса. Він обладнаний трьома камерами, що дають змогу спостерігати у трьох діапазонах: видимому, інфрачервоному та ультрафіолетовому.

У центрі космічних досліджень ОАЕ заявили, що ця подія – історична віха, яку вдалося подолати зусиллями Еміратів, що працювали над цим протягом 5,5 млн годин більше 6 років.

На цьому амбіції східних країн не завершуються, адже вже цього тижня китайська міжпланетна станція «Тяньвень-1» повинна дістатися марсіанської орбіти, а спуск марсохода призначений на 23 квітня.

Анастасія Зіміна

(Фото автора)