Google допомагатиме українському туризму

Державне агентство з розвитку туризму та корпорація Google уклали меморандум про співпрацю. Разом вони сприятимуть цифровій трансформації України та розвитку туристичної галузі. Про це повідомила голова ДАРТ на сторінці у Facebook .



Голова ДАРТ Марина Олеськів зазначила, що впровадження цифрових технологій у туристичну галузь є одним із пріоритетних напрямків роботи агентства. Саме тому кооперація з найбільшими світовими компаніями у сфері діджитал є надзвичайно важливою.

Google і ДАРТ мають обмінятися досвідом стосовно впровадження різних програм, які спрямовані на просування України як перспективного туристичного напрямку. Разом вони планують організовувати семінари та тематичні дослідження для поглиблення знань, допомоги та співпраці під час проведення туристичних заходів, а також обмінюватися досвідом для широкого застосування інноваційних технологій у туризмі.

Марина Олеськів підкреслила, що саме діджиталізація сприятиме залученню потоку іноземних туристів. Крім того, вона занепокоєна тим, що багато локальних туристичних компаній не використовують увесь функціонал інструментів Google попри наявність широкого доступу до інтернету. Зазвичай це пов’язано з невмінням користуватися запропонованими цифровими інструментами, тому важливо також організовувати навчання та різноманітні майстер-класи.

Анастасія Нікуліна