Google склав рейтинг найпоширеніших місць для відпочинку серед українців

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Анастасія Зіміна

Міжнародний сервіс Google проаналізував інтернет-запити українців та склав рейтинг найбільш популярних місць для літнього відпочинку.

1 липня Google на офіційному блозі опублікував результати власного дослідження пошукових запитів українців, що стосуються літнього відпочинку у 2021-му році.

До уваги читачам запропоновано 2 переліки: місця в Україні та закордоном.

На офіційній сторінці зазначається: тенденції вказують на те, що з поширенням вакцин інтерес людей до подорожей зростає.

“Люди хочуть подорожувати, оскільки вони відчувають себе більш упевнено, замовляючи поїздки, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном, ” — пише ресурс.

Щоб зрозуміти, які напрями є найпривабливішими, було проаналізовано запити українських користувачів зі словами “відпочинок у/отпуск в” за останні 3 місяці.

Пляж Кирилівки

Рейтинг найпопулярніших місць для відпочинку в Україні виглядає так:

  1. Бердянськ
  2. Залізний Порт
  3. Коблеве
  4. Затока
  5. Кирилівка
  6. Одеса
  7. Арабатська Стрілка
  8. Сєдове
  9. Скадовськ
  10. Щасливцеве

 

Що стосується відпочинку закордоном, то котрий рік поспіль рейтинг очолює Туреччина. Запити в Інтернеті залежать, також, від наявності дозволу українцям відвідувати ту чи іншу державу.

Острів Санторіні. Греція

Наразі найбільш цікавими закордонними напрямками для українців є:

1. Туреччина
2. Кіпр
3. Албанія
4. Болгарія
5. Чорногорія
6. Хорватія
7. Греція
8. Єгипет
9. Грузія
10.ОАЕ

 

У порівнянні з минулорічним рейтингом, з переліку пропало Київське море, Узуруф та Білосарайська Коса, а от Бердянськ перескочив із 4-го місця на перше.

Що стосується закордону, то Туреччина та країни Середземномор’я міцно закріпилися в переліку й тримаються там не перший рік. А от Балі та Мальдіви вилетіли з десятки лідерів, посупившись місцем ОАЕ та Кіпру. Популярність Єгипту значно зменшилася: з 3-ї позиції він упав на 5-ту.

Головна тенденція, що простежується — зовнішній та внутрішній туризм набирає обертів, заохочуючи людей відмовитись від звичних напрямків, надавши перевагу чомусь ще незвіданому.

Анастасія Зіміна

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