Google склав рейтинг найпоширеніших місць для відпочинку серед українців

Міжнародний сервіс Google проаналізував інтернет-запити українців та склав рейтинг найбільш популярних місць для літнього відпочинку.
1 липня Google на
До уваги читачам запропоновано 2 переліки: місця в Україні та закордоном.
На офіційній сторінці зазначається: тенденції вказують на те, що з поширенням вакцин інтерес людей до подорожей зростає.
“Люди хочуть подорожувати, оскільки вони відчувають себе більш упевнено, замовляючи поїздки, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном, ” — пише ресурс.
Щоб зрозуміти, які напрями є найпривабливішими, було проаналізовано запити українських користувачів зі словами “відпочинок у/отпуск в” за останні 3 місяці.
Рейтинг найпопулярніших місць для відпочинку в Україні виглядає так:
- Бердянськ
- Залізний Порт
- Коблеве
- Затока
- Кирилівка
- Одеса
- Арабатська Стрілка
- Сєдове
- Скадовськ
- Щасливцеве
Що стосується відпочинку закордоном, то котрий рік поспіль рейтинг очолює Туреччина. Запити в Інтернеті залежать, також, від наявності дозволу українцям відвідувати ту чи іншу державу.
Наразі найбільш цікавими закордонними напрямками для українців є:
1. Туреччина
2. Кіпр
3. Албанія
4. Болгарія
5. Чорногорія
6. Хорватія
7. Греція
8. Єгипет
9. Грузія
10.ОАЕ
У порівнянні з минулорічним рейтингом, з переліку пропало Київське море, Узуруф та Білосарайська Коса, а от Бердянськ перескочив із 4-го місця на перше.
Що стосується закордону, то Туреччина та країни Середземномор’я міцно закріпилися в переліку й тримаються там не перший рік. А от Балі та Мальдіви вилетіли з десятки лідерів, посупившись місцем ОАЕ та Кіпру. Популярність Єгипту значно зменшилася: з 3-ї позиції він упав на 5-ту.
Головна тенденція, що простежується — зовнішній та внутрішній туризм набирає обертів, заохочуючи людей відмовитись від звичних напрямків, надавши перевагу чомусь ще незвіданому.
Анастасія Зіміна