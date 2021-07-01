Google склав рейтинг найпоширеніших місць для відпочинку серед українців

Міжнародний сервіс Google проаналізував інтернет-запити українців та склав рейтинг найбільш популярних місць для літнього відпочинку.

1 липня Google на офіційному блозі опублікував результати власного дослідження пошукових запитів українців, що стосуються літнього відпочинку у 2021-му році.

До уваги читачам запропоновано 2 переліки: місця в Україні та закордоном.

На офіційній сторінці зазначається: тенденції вказують на те, що з поширенням вакцин інтерес людей до подорожей зростає.

“Люди хочуть подорожувати, оскільки вони відчувають себе більш упевнено, замовляючи поїздки, і все більше українців шукає в Google варіанти літнього відпочинку як всередині країни, так і за кордоном, ” — пише ресурс.

Щоб зрозуміти, які напрями є найпривабливішими, було проаналізовано запити українських користувачів зі словами “відпочинок у/отпуск в” за останні 3 місяці.

Рейтинг найпопулярніших місць для відпочинку в Україні виглядає так:

Бердянськ Залізний Порт Коблеве Затока Кирилівка Одеса Арабатська Стрілка Сєдове Скадовськ Щасливцеве

Що стосується відпочинку закордоном, то котрий рік поспіль рейтинг очолює Туреччина. Запити в Інтернеті залежать, також, від наявності дозволу українцям відвідувати ту чи іншу державу.

Наразі найбільш цікавими закордонними напрямками для українців є:

1. Туреччина

2. Кіпр

3. Албанія

4. Болгарія

5. Чорногорія

6. Хорватія

7. Греція

8. Єгипет

9. Грузія

10.ОАЕ

У порівнянні з минулорічним рейтингом, з переліку пропало Київське море, Узуруф та Білосарайська Коса, а от Бердянськ перескочив із 4-го місця на перше.

Що стосується закордону, то Туреччина та країни Середземномор’я міцно закріпилися в переліку й тримаються там не перший рік. А от Балі та Мальдіви вилетіли з десятки лідерів, посупившись місцем ОАЕ та Кіпру. Популярність Єгипту значно зменшилася: з 3-ї позиції він упав на 5-ту.

Головна тенденція, що простежується — зовнішній та внутрішній туризм набирає обертів, заохочуючи людей відмовитись від звичних напрямків, надавши перевагу чомусь ще незвіданому.

Анастасія Зіміна