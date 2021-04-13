«Гетьманська столиця»: екскурсійний сезон 2021

16 квітня 2021 року Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця» розпочинає високий екскурсійний сезон! В цей день буде презентовано нові напрацювання – нові екскурсії, нові виставки, завершальний етап роботи над новим музеєм!

Одна із найпопулярніших виставок заповідника «Ясновельможні гетьмани. Життя для України» на території Цитаделі Батуринської фортеці, де відвідувач зустрічається віч на віч з гетьманами (у воску), в цьому сезоні набуває неймовірної глибини – тут максимально відтворено історичне середовище діяльності гетьманів, підкреслено їх статусність та розкрито їхні вподобання в побуті, гастрономії. Ця виставка є результатом плідної співпраці НІКЗ із Національним заповідником «Києво-Печерська лавра» та Чернігівським обласним історичним музеєм ім. В.Тарновського, які надали можливість зробити копії музейних предметів. Колектив висловив щиру подяку меценату Євгену Суру за довіру та значну фінансову допомогу в реалізації цього проекту та майстрам товариств «Купола» та «Геральдична палата» за високу якість копій музейних предметів.

Прем’єрою дня стануть екскурсії з елементами театралізації!

В Будинку генерального судді В. Кочубея про історію свого кохання до гетьмана Івана Мазепи вперше відвідувачам розповість сама Мотря Кочубей! А в палаці гетьмана Кирила Розумовського екскурсію «Подорож у часі» ви зможете здійснити як сам Гетьман Розумовський! Родзинкою дня є бекстейдж створення музею! Як створюється музей? Що відбувається за лаштунками? Співробітники НІКЗ впевнені, що відвідувачам це буде цікаво.

Гості «Гетьманської столиці» мають унікальну можливість стати учасниками творення музейного комплексу «Козацький двір»! Музей офіційно відкривається 18 травня 2021 року, відкриття буде урочистим та гучним! А 16 квітня є змога долучитися до творення музею, облаштування двору і винагородою за добру працю буде дегустація свіжоспеченого в печі хліба за старовинним батуринським рецептом!

Все почнеться об 11:00 на території Цитаделі Батуринської фортеці (вул. Партизанська, 2).

Для довідки: історико-культурні заповідники мають право працювати в умовах карантину – підпункт 5 пункту 3⁵ постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів…».

Співробітники Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» запевняють, що роблять все, щоб відвідування музею було безпечним!

Екскурсійний сезон 2021 «Гетьманської столиці» – це безпечно, пізнавально, переконливо, зручно!

Вхід вільний. За додатковою інформацією звертатися до Оксани Ломко (063)98-446-40, oksana_lomko@ukr.net.

Оксана Ломко