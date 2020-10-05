«Гетьманська столиця» презентує Літопис Самійла Величка

В День українського козацтва, в Національному заповіднику «Гетьманська столиця» відбудеться презентація «Літопису» Самійла Величка.

Україна відзначає 350-річчя від народження українського козацько-старшинського літописця, чий літопис є унікальною пам’яткою козацької історичної думки та барокового письменства першої половини ХVІІІ століття.

Історично обумовлено, що презентація відбувається саме в Батурині, де автор вісімнадцять років свого життя служив канцеляристом в уряді гетьмана Івана Мазепи. Саме у Батурині зародилася і реалізовувалася ідея формування цього потужного корпусу документів, що ліг в основу праці.

Оригінал «Літопису» нині зберігається в Національній бібліотеці Санкт-Петербурга. Жодного разу він не був всебічно досліджений і виданий повністю!

У 2012–2019 роках група науковців Інституту історії України НАНУ та Центру із вивчення історії України Санкт-Петербурзького державного університету, під керівництвом Геннадія Боряка (доктора історичних наук, заступника директора Інституту історії України НАНУ з наукової роботи) та Тетяни Таїрової-Яковлєвої (доктора історичних наук, директорки Центру з вивчення історії України Інституту історії СпбДУ) реалізували унікальний проект – підготували повне академічне видання Літопису Самійла Величка.

Видання вміщує повний текст праці Величка, біографію автора пам’ятки, аналіз оригіналу рукопису та його київської копії кінця ХVІІІ століття, історію створення та зберігання рукопису, інше.

Видання «Літопису» побачило світ у видавництві «Кліо», директорці якого Вірі Соловйовій, разом з партнерами, вдалося здолати всі перепони та об’єднати науковців, видавців та українських меценатів задля реалізації проекту видання.

Завдяки колосальним зусиллям науковців, видавців, меценатів, які здійснили роботу державної ваги, масштабна праця Величка стане можливою для вивчення в Україні, що дасть змогу кожному з нас повніше оцінити події козацького періоду історії України, переосмислити безліч історіографічних міфів, уточнити конкретні події, усвідомити себе.

Презентуватимуть «Літопис» 14 жовтня 2020 року о 12 годині упорядник Тетяна Таїрова-Яковлєва та видавець Віра Соловйова.

Наталія Реброва –

Генеральний директор

Національного заповідника «Гетьманська столиця»