«Гетьманська столиця» приймає гостей

Національний заповідник «Гетьманська столиця» відновлює прийом відвідувачів!

Адміністрація заповідника повідомила про перший крок послаблення карантинних заходів.

З 15.05. 2020 року гості зможуть відвідати унікальні території, які пам’ятають поступ Гетьманів і травневої пори особливо прекрасні – уквітчані самою природою та дбайливими руками працівників заповідника, які ретельно готуються до зустрічі з вами!

Ми зможемо прийняти вас на території Цитаделі Батуринської фортеці, парку «Кочубеївський» та парку біля палацу гетьмана Кирила Розумовського.

Поспішайте насолодитись красою весняної природи Батурина! Будьте в масках та майте при собі засоби особистого захисту.

Якщо ми будемо разом дотримуватись всіх норм – наступним кроком буде вже відкриття музеїв Гетьманської столиці.

З нетерпінням очікуємо на зустріч!

Наталія Реброва,

генеральний директор

НІКЗ «Гетьманська столиця»