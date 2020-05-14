«Гетьманська столиця» приймає гостей

Національний заповідник «Гетьманська столиця» відновлює прийом відвідувачів!
Адміністрація заповідника повідомила про перший крок послаблення карантинних заходів.
З 15.05. 2020 року гості зможуть відвідати унікальні території, які пам’ятають поступ Гетьманів і травневої пори особливо прекрасні – уквітчані самою природою та дбайливими руками працівників заповідника, які ретельно готуються до зустрічі з вами!
Ми зможемо прийняти вас на території Цитаделі Батуринської фортеці, парку «Кочубеївський» та парку біля палацу гетьмана Кирила Розумовського.
Поспішайте насолодитись красою весняної природи Батурина! Будьте в масках та майте при собі засоби особистого захисту.
Якщо ми будемо разом дотримуватись всіх норм – наступним кроком буде вже відкриття музеїв Гетьманської столиці.
З нетерпінням очікуємо на зустріч!
Наталія Реброва,
генеральний директор
НІКЗ «Гетьманська столиця»