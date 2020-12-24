“Гетьманська столиця” запрошує на гостину

На Новорічні свята запрошуємо відвідати єдиний збережений палац гетьмана Кирила Розумовського!

Ми знаємо, що кожен з Вас давно хотів побувати на третьому поверсі палацу. Нарешті Ви маєте таку унікальну можливість!

Чим здивує експозиція кожного відвідувача? Восковими науковими реконструкціями українських керманичів XVII-XVIII ст., які виготовлені з урахуванням всієї інформації, яка відома українській науці: зріст, риси обличчя, колір очей і волосся, предмети одягу, взуття та наукових припущень істориків.

Кого з гетьманів Ви зможете побачити на власні очі? У затишній залі на гостину зібралися: Петро Калнишевський (останній кошовий отаман Запорозької Січі); Юрій Хмельницький; Михайло Ханенко; Іван Брюховецький; Іван Скоропадський; Павло Полуботок (наказний гетьман) та Данило Апостол.

Вперед до нових відкриттів! Не втрачайте можливості особисто побачити, як виглядали гетьмани! Пишайтеся історією своєї країни!

P.S.

– Екскурсійне обслуговування проводиться з обмеженням: 3 особи.

– Майте при собі засоби індивідуального захисту.

– Дотримуйтесь соціальної дистанції.

Заступник завідувача відділу

“Палац гетьмана Кирила Розумовського”

Національного історико-культурного

заповідника “Гетьманська столиця”

Наталія Дробязко

