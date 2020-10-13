«Гетьманська столиця» запрошує на онлайн-презентацію Літопису Самійла Величка

14 жовтня 2020 року відбудеться онлайн-трансляція презентації Літопису Самійла Величка. Трансляцію організовує Національний заповідник «Гетьманська столиця» (м. Батурин).
Видання вміщує повний текст праці Величка, біографію автора пам’ятки, аналіз оригіналу рукопису та його київської копії кінця ХVІІІ століття, історію створення та зберігання рукопису, інше.
Цю визначну для українського книговидання подію можна буде дивитися о 12:00 на сторінці Facebook за посиланням
Дякуємо за таку унікальну можливість телеканалу UA:Чернігів – Суспільне!
Наталія Сушко,
завідувач сектору науково-освітньої роботи
НІКЗ “Гетьманська столиця”