Глобальний форум медичного туризму відбудеться в Україні

22-26 квітня 2020 року в Києві, Львові та Трускавці пройде Глобальний форум медичного та оздоровчого туризму.

Організаторами форуму виступили Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управління Туризму та Курортів Львівської Обласної Державної Адміністрації, Українська Асоціація Медичного Туризму та офіс Президента. Про це повідомила Марина Радова, начальник Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Як зазначають в УАМТ , Глобальний форум медичного та оздоровчого туризму щороку збирає провідних гравців ринку медичного та оздоровчого туризму, провідних експертів з багатьох країн, представників профільних асоціацій з 56 країн.

Організатори планують показати іноземцям можливості медичного туризму Києва, й Київської області, оскільки київські клініки мають сучасне обладнання, висококваліфікованих лікарів, використовують європейські протоколи лікування, надають сервіс високої якості та організовують якісний супровід іноземних пацієнтів.

Завдяки відносно невисокій вартості лікування та достатньому рівню розвитку медицини у окремих галузях, вигідному географічному розташуванню Київ має всі шанси стати важливим гравцем на світовому ринку медичного туризму.

Іноземні пацієнти з Ізраїлю, Іспанії, Італії, багатьох східних країн, зокрема з Бахрейну, Саудівської Аравії, Іраку, ОАЕ, Кувейту, Казахстану, Узбекистану, Грузії, Азербайджану та багатьох інших країн приїжджають до Києва для лікування офтальмологічних захворювань, реабілітації, пластичної хірургії та естетичної медицини, репродукції, стоматології, клітинної терапії, кардіохірургії.

Багато країн розвивають медичний туризм для збільшення надходжень до бюджету, адже медичні туристи є найбільш дохідними та платоспроможними клієнтами.

Віолетта Янишевська, президент Global Healthcare Travel Council, президент Української Асоціації Медичного Туризму, відзначила, що за час своєї діяльності УАМТ стала найбільш активною та авторитетною асоціацією медичного туризму серед країн Центральної та Східної Європи.

Зараз до Української Асоціації медичного туризму входять понад 100 організацій, які працюють в сфері медичного туризму в Україні та 15 інших країнах.

Нагадаємо, що у квітні 2019 році головуючою країною в GHTC стала Україна, а 6–9 серпня 2019 року пройшов Перший Регіональний Форум Медичного Туризму у Львові.

Владислав Михайленко

Фото: УАМТ