Готель із сюрпризом: 1 долар за ніч, але…

У японському місті Фукуока є незвичайний готель. Номер у ньому можна винайняти всього за 100 єн – це приблизно 1 долар. Але не все так просто: все, що відбувається в кімнаті Asahi Ryokan – так називається готель – транслюється в YouTube.

Про це 27-річний підприємець Тетсуя Іноу розповів журналістам видання CNN . Щойно здобувши посаду в бабусиному готелі, хлопець почав міркувати над цікавими інноваціями. Зрештою в Іноу народилася ідея: дещо пов’язане з сучасними інтернет-технологіями.

Чи не порушує політика готелю права гостей на конфіденційність? По-перше, якщо на телефонну розмову все-таки варто кудись вийти – завжди лишається можливість онлайн-листування, розгледіти яке камері не під силу. По-друге, в номері завжди можна вимкнути світло чи сховатися до ванної – там камери немає. До того ж, працівники готелю застерігають не показувати приватної інформації – наприклад, даних паспорту чи банківської картки.

Обережно! Не показуйте приватної інформації! Кохатися на камеру заборонено.

Таким чином готель житиме не стільки з плати за номери, скільки з монетизації каналу YouTube – “One Dollar Hotel” . Акаунт вже має понад тисячу підписників.

Людмила Подобна