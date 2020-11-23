Інноваційний онлайн театр – відкриття цього року!

Новий формат української театральної індустрії – «театр 360 градусів», який допоможе зануритися у творчу атмосферу де б ви не були.

Один з популярних українських операторів за допомогою 3D технології разом з Театрам на Подолі створили інноваційний онлайн театр. Переглянути 10 перших безкоштовних онлайн-вистав можна зі свого смартфона чи комп’ютера до 26 листопада.

«Театр 360 градусів» вперше в Україні покаже відеоверсії театральних постанов з інтеграцією в них 3D копій акторів та декорацій. А сучасні голівудські технології поєднаються з класичним сценічним мистецтвом, що дозволить кожному українцю пізнати театр з абсолютно іншого ракурсу.

Для перегляду знадобиться лише мобільний телефон або комп’ютер і стійке підключення до інтернету.

Усе, що ви маєте зробити – це перейти за посиланням https://theatre360.com.ua та заповнити форму для реєстрації.

У вас лишилася остання можливість побачити це – не проґавте її!

Єлизавета Кушнір