Інтерактивний політ над Чорнобильською зоною відчуження

В Україні запустили віртуальний тур «Чорнобиль. Подорож», що дозволить здійснити онлайн політ над Чорнобильською зоною відчуження. Про це було повідомлено на офіційному сайті пресслужби Офісу президента. «Освітній проект та комунікаційна платформа «Чорнобиль. Подорож» – продовження однойменної виставки, яка відкрилася на ВДНГ до 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС», – зазначається на офіційному сайті проекту.



За посиланням можна вирушити в інтерактивну подорож, яка познайомить вас із сучасною Прип’яттю та іншими покинутими населеними пунктами Полісся, радіолокаційною станцією «Дуга», із хронологією подій, пов’язаних з аварією, а також із ситуацією, що склалася у світі в 1986 році. Це все доповнюють роздуми про майбутнє зони відчуження та реальні історії людей, яких торкнулася ця катастрофа.



Проект був розроблений Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України разом із Державним агентством з управління зоною відчуження. Сайт «Чорнобиль. Подорож» був створений веб-продакшн студією Gremcy.

Платформа створена на основі технології скролітелінгу. Це безперервна розповідь доповнена мультимедійними елементами, які активуються під час перегортання та натискання на них. Для розробки проекту було залучено до двохсот фахівців істориків та радіологів, які вивчали причини техногенної катастрофи та міфи, що її стосуються. Також було залучено та опубліковано засекречені архівні документи.

Нагадаємо, що будь-хто може стати частиною цього проекту, розказавши свою історію, пов’язану із Чорнобилем, чи поділившись своїм баченням майбутнього міста-привида. Для цього на сайті є спеціальна форма, яку треба знайти та заповнити.

Валерія Долматова