Japonisme запустила свої перші віртуальні тури

Японська туристична компанія Japonisme запустила продаж віртуальних турів на власній офіційній сторінці. Сьогодні доступні подорожі за 2 напрямками. Про це повідомляють Euronews .

Перший тур – «Японська художня подорож: Укіо-е» – містить цифрові візуальні ефекти та інтерактивні оголошення для заглиблення в історію японського мистецтва. Учасників не тільки ознайомлять із роботами , але й навчать розуміти зміст зображень японських художників, зокрема Katsushika Hokusai та Utagawa Hiroshige. Митці Укійо-е зображують повсякденний спосіб життя як звичайних людей, так і видатних акторів Кабукі. Вартість складає 17$.

Другий тур – «Віртуальний тур по Японії: Такаяма». Під час екскурсії учасники здійснюють віртуальну прогулянку вулицями Такаяма, відомого як «Старе місто», та насолоджуються його традиційною архітектурою, збереженою з періоду Едо. Вартість – 17$.

Планується ще два тури: «Віртуальний тур по Японії: Кіото» та «Віртуальний тур на пивоварню саке».

Доступ до обох турів можна замовити на сайті компанії , де користувачі перед покупкою мають змогу ознайомитися із рейтингом, кількістю учасників, часом та підібрати для себе потрібну дату. Захід проводиться в додаткові Zoom.

Japonisme, зазвичай, пропонує літні тури, але під час пандемії вони вирішили адаптуватися до нових карантинних умов. Завдяки Інтернет-технологіями, туристи тепер можуть відвідувати бажані місця, зокрема музеї, художні галереї, не покидаючи будинок.

«Таке бачення, ймовірно, найбільша зміна в туристичних звичках з моменту появи авіалайнерів», – коментує директор компанії Japonisme Міка Сіраісі. Japonisme продовжить пропонувати онлайн-тури з гідом, навіть якщо карантинні обмеженні послабнуть. Відвідати країну тепер матимуть змогу усі мандрівники, зокрема й ті, які не мають можливості зробити це фізично.

Анна Ваглай