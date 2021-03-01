Japonisme запустила свої перші віртуальні тури

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Анна Ваглай

Японська туристична компанія Japonisme запустила продаж віртуальних турів на власній офіційній сторінці. Сьогодні доступні подорожі за 2 напрямками. Про це повідомляють Euronews.

Перший тур – «Японська художня подорож: Укіо-е» – містить цифрові візуальні ефекти та інтерактивні оголошення для заглиблення в історію японського мистецтва. Учасників не тільки ознайомлять із роботами , але й навчать розуміти зміст зображень японських художників, зокрема Katsushika Hokusai та Utagawa Hiroshige. Митці Укійо-е зображують повсякденний спосіб життя як звичайних людей, так і видатних акторів Кабукі. Вартість складає 17$.

Другий тур – «Віртуальний тур по Японії: Такаяма». Під час екскурсії учасники здійснюють віртуальну прогулянку вулицями Такаяма, відомого як «Старе місто», та насолоджуються його традиційною архітектурою, збереженою з періоду Едо. Вартість – 17$.

Планується ще два тури: «Віртуальний тур по Японії: Кіото» та «Віртуальний тур на пивоварню саке».

Доступ до обох турів можна замовити на сайті компанії, де користувачі перед покупкою мають змогу ознайомитися із рейтингом, кількістю учасників, часом та підібрати для себе потрібну дату. Захід  проводиться в додаткові Zoom.

Japonisme, зазвичай, пропонує літні тури, але під час пандемії вони вирішили адаптуватися до нових карантинних умов. Завдяки Інтернет-технологіями, туристи тепер можуть відвідувати бажані місця, зокрема музеї, художні галереї, не покидаючи будинок.

«Таке бачення, ймовірно, найбільша зміна в туристичних звичках з моменту появи авіалайнерів», – коментує директор компанії Japonisme Міка Сіраісі. Japonisme продовжить пропонувати онлайн-тури з гідом, навіть якщо карантинні обмеженні послабнуть. Відвідати країну тепер матимуть змогу усі мандрівники, зокрема й ті, які не мають можливості зробити це фізично.

Анна Ваглай

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