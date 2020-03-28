Кекенгоф — цвітіння тюльпанів онлайн

Цього року Королівський парк квітів Кекенгоф у Нідерландах проводить тури своїм галявинами онлайн.

«Якщо люди не можуть потрапити у Кекенгоф, ми привеземо Кекенгоф до них,» — парк відкриється віртуально через онлайн-канали.

Гарні фото й пояснення від садоводів та інших співробітників, які продемонструють надзвичайної краси парк, відвідувачі можуть знайти на головному сайті парку .

Історія цього місця починається з 15 століття. У той час територія сучасного парку належала графині Jacoba van Beieren. Тоді королівський парк був ще лісом, де росли ягоди, гриби, дикі та їстівні трави. Звідси й пішла назва Кекенгоф, що в перекладі означає «кухонний сад».

У 1949 році експортери й підприємці організували виставку тюльпанів та інших квітів просто неба. Так парк став публічним місцем. У наш час Кекенгоф під час виставки відвідують близько 800 тисяч людей.

Особливе місце займають три оранжереї:

Павільйон Oranje Nassau. Тут ростуть троянди, фрезії, кали, гербери, тюльпани, гвоздики, нарциси, іриси, хризантеми, альстромерії.

Павільйон Willem-Alexander. Тут можна побачити гіацинти, лілії, амариліси, гортензії, а також горщикові рослини.

Beatrix. Особистий павільйон принцеси Нідерландів, розташований він у північній частині парку. Тут вирощують різноманітні види орхідей.

Парк має чудову інфраструктуру. У ньому безліч кафе, ресторанів. Але зараз вони стоять порожні і чекають на своїх відвідувачів.

А вашу душу поки порадують чарівні квіти з екрану та загріє теплий домашній чай.

Каріна-Іванна Рискіна