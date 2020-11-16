Сервіс Airbnb, що допомагає винайняти помешкання у всьому світі, уклав партнерство з самим Санта-Клаусом для проведення різдвяних онлайн-активностей під час новорічних свят.

«Поціновувачі Різдва з усього світу можуть віртуально відвідати Санту з Лапландії (Фінляндія) та насолодитись історіями разом з іншими святковими персонажами, такими як Мама Клаус», – йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Оскільки через пандемію Covid-19 більшість зустрічей з Сантою не відбудуться, Airbnb надаватиме підтримку тим людям, які захочуть стати онлайн-ведучими у святкових активностях на їхньому сайті.

Серед цікавинок, які компанія вже пропонує до свят – віртуальні візити у резиденції Санти (Лапландія Лос-Анджелес), ефір з паном Клаусом, що говорить мовою жестів (Афіни), а також можливість поділитись списком бажань з Місіс Клаус (Сайкс Вілл).

Окрім різноманітних зустрічей з самим дідусем у червоному костюмі, платформа також надає доступ до багатьох святкових тренінгів та класів, які допоможуть влаштувати вечірку, приготувати різдвяну вечерю чи навіть подивитись інтерактивний мюзикл у прямому ефірі.

Подати заявку на власну онлайн-активність можна за посиланням.

Олена Фінаєва