Хотинська фортеця – одне з семи чудес України!

Хотинська фортеця – одна із найвеличніших середньовічних фортець України, що була побудована у XIII столітті за наказом Данила Галицького на місці ранньослов’янських укріплень.

Тисячолітній Хотин – місто-легенда України зі знаковою історією, що встигло побувати в складі різних держав: Київської Русі, Галицько-Волинського та Молдавського князівств, Османської, Австро-Угорської та Російської імперій. На території міста регулярно проходили битви. Незважаючи на велику кількість бойових дій на території Хотина, сьогодні ми маємо можливість збагатити свої знання історією міста завдяки збереженим архітектурним пам’яткам.

Як дістатися?

Фортеця знаходиться в місті Хотин на вулиці Свято-Покровській. Якщо рушати з Києва, то найближчим містом, звідки можна продовжити свою подорож, є Кам’янець-Подільський. Звідси до Хотина їздять прямі маршрутки й автобуси.

Також, якщо у вас є можливість, існує варіант замовити місцеве приватне таксі. Любителям посидіти за кермом власного автомобіля від Кам’янця-Подільського треба рухатися на південь, Хотин розташований лише за 27 кілометрів, якщо ж ви їдете від Чернівців – 65 кілометрів.

Будова фортеці

Замок складається з чотирьох оборонних веж, палацу коменданта, офіцерських казарм. На його території розташований храм Олександра Невського. Багатьом завойовникам імпонувало вигідне місцерозташування фортеці. Тому за наказом короля Данила Галицького на місці старої, безсильної перед противником дерев’яної фортеці виросла непіддатлива кам’яна, яка стала одним із найпотужніших укріплень Східної Європи. Висота фортечних мурів становить 45 метрів, товщина стін – до 5 метрів. Під фортецею знаходиться глибокий рів, що межує з річкою Дністер.

Внутрішній двір

Внутрішня побудова Хотинського замку поділена на дві частини: Південну та Північну.

Південна частина – це двір воїнів, який знаходиться біля входу до фортеці. До цієї частини належать: колодязь завглибшки 65 метрів, каплиця, корпус із казармами та підвали для зброї чи господарських товарів.

Північна частина розташовувалася між Північною вежею та комендантським палацом і вважалася комендантським подвір’ям.

Містичні історії

Туристи завжди звертають свою увагу на червоні лінії, що видніються на височенних стінах фортеці. Ці символи були священними для християн, а ось представники турецької культури мали на меті стерти їх з будівлі, але єдиний варіант позбавитись від них – руйнація стіни. Вважалося, що ці символи захищали Хотинську фортецю і давали їй могутні сили від Всевишнього.

Цікавим моментом також стала незвичайна пляма на одній із стін укріплення. Кажуть, що жителі міста стали помічати її ще з XVIII століття.

Про походження загадкової плями небайдужі склали багато легенд: пляма – це сльози загиблої дівчини, або ж що саме у цьому місці замурували людину під час будівництва. Насправді пляму утворила олифа, такого висновку дійшли науковці після експертизи. Більш раціональні дослідники схильні вважати, що утворення виникло через селітру – складову пороху, який зберігався у замку.

Український Діснейленд

Хотинська фортеця стала популярним місцем для зйомок кіно- та відеороликів завдяки неймовірним краєвидам. Понад 50 художніх фільмів закарбували хотинські пейзажі на плівці, серед них – «Три мушкетери», «Гадюка», «Русалонька», «Захар Беркут», «Балада про доблесного лицаря Айвенго», «Чорна стріла», «Стара фортеця», «Стріли Робін Гуда».

Кожен турист залишається з чималою кількістю фотографій на телефоні чи фотоапараті і не меншою кількістю позитивних емоцій в душі після візиту до Хотина. Тож, якщо ви ще не встигли побувати в історичному осередку України, пропонуємо це зробити незабаром!

Євгенія Маліневська