Храм Прамбанан збільшить туристичну квоту до Різдва

На майбутні різдвяні та новорічні свята храм Прамбанан в Джок’якарті, в Індонезії, готовий збільшити туристичну квоту до 7000 туристів на день, що становитиме 60% від звичайного режиму роботи будівлі.

У липні 2020 року храм Прамбанан офіційно відкрив свої двері для всіх охочих попри жорсткі протоколи безпеки. Про це повідомляє видання «The Jakarta Post» . Султан Джок’якарти Хаменгкубувоно X у липні прийняв рішення частково відновити туризм провінції. Зараз туристичним напрямкам дозволено функціонувати з обмеженою кількістю відвідувачів.

Збільшення квоти відбувалося поступово, у три етапи. На першому храм працював на 20% від звичайного режиму, приймаючи 1500 людей на день. Квоту поступово підвищували з 1500 до 5000 туристів. Оскільки кожен етап проходив без негативних наслідків, було прийняте рішення про перехід на 60% функціонування.

«Оперативна група Yogyakarta COVID-19 контролювала кожен етап випробувань. Наразі ми отримали хороші результати, що дозволило здобути рекомендацію збільшити туристичну квоту», – прокоментував головний директор Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan and Ratu Boko Еді Сетійоно. Він зазначив, що керівництво TWC прийняло рішення проводити випробування поетапно, щоб переконатись, що норми охорони праці та правил безпеки впроваджуються в районі храму.

Перед реалізацією всіх етапів організація TWC навчила співробітників діяти відповідно до медичних протоколів, що відповідають стандартним операційним процедурам (SOP) нового туризму. На додаток до проведення навчальних занять, храм Прамбанан також вимагає від туристів дотримання протоколів охорони здоров’я, серед яких носіння масок, миття рук та дотримання соціальної дистанції.

Прамбанан є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам’яток Джок’якарти в центральній частині острова Ява. У в 1991 р визнаний ЮНЕСКО пам’ятником Всесвітньої спадщини. Споруда складається з чотирьох ярусів. Усього у комплексі є 224 храми.

«Храм Прамбанан» або «Лара Джонгранг» у перекладі з мови жителів острова Ява означає «Струнка діва». За легендою, він був побудований через нерозділене кохання. Коли принц Бандунг Бондовосо запрпонував Джонгранг одружитися з ним, то отримав відмову. Вона поставила перед ним нездійсненне завдання: побудувати храм, який міститиме 1000 статуй за одну ніч. Щоб перешкодити виконанню бажання, Джонгранг попросила місцевих жителів зімітувати світанок, запаливши багаття так, щоб навколо стало видно, як удень. Принц помітив оману й зупинив будівництво. Він завершив 999 статуй. У гніві Бандунг прокляв жінку, і вона скам’яніла. Її тіло стало тисячною статуєю, яка тепер стоїть в північній частині «Храму Шиви» храмового комплексу Прамбанан.

У районі храму відвідувачі можуть побачити три основні храми, побудовані для трьох богів в індуїстській вірі: Шиви, Вішну та Брахми. Вхідні квитки до храму тепер доступні в Інтернеті за ціною 50 000 рупій (3,47 USD) для дорослих та 25 доларів для іноземних туристів.