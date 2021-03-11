Колони музею історії України вбрані в рожеву стрічку. Що це може означати?

На атласній стрічці надрукували імена 150 українських художниць і діячок культури — від Alyona Alyona до Тетяни Яблонської.

Фасадні колони Національного музею історії України вбрали трьохсотметровою, рожевого кольору, стрічкою з іменами українських діячок культури і мистецтва.

Таким чином музей вирішив приєднатися до міжнародного художнього марафону HeForShe Arts Week.

Цього року програма частково переходить в онлайн і охоплює більше 20 подій. Заплановано дискусії, онлайн-кінопокази, виставки.

HeForShe Arts Week об’єднує музеї, галереї, кінотеатри та інші культурні установи навколо тем гендерної рівності та прав людини. І відбувається в багатьох містах світу: Лондоні, Мадриді, Стокгольмі, Амстердамі, Мехіко і т. д. Цьогоріч, марафон проходитиме з 8 по 14 березня під гаслом «Палаю-надихаю!».

Глобальний рух HeForShe(«Він для неї») було засновано структурою ООН Жінки, яка координує роботу Організації Об’єднаних Націй з питань гендерної рівності. Його в 2014 році запустили генеральний секретар ООН Пан Гі Мун і посол доброї волі ООН Емма Уотсон. HeForShe займається підтримкою гендерної рівності в різних країнах.

Єлизавета Кушнір