Королівський водоспад запрошує туристів

Поблизу села Банилів-Підгірний на Буковині відкрили нову туристичну локацію — Королівський водоспад. Це відбулося в межах реалізації міжнародного проєкту «Карпатські водоспади — туристичні дестинації Карпатського регіону».

За сприяння Сторожинецького лісгоспу та місцевої ОТГ, всі охочі зможуть подорожувати новим маршрутом, який пролягає через цей водоспад. Під час втілення свого проєкту лісники облаштували навколо цієї природної пам’ятки рекреаційний майданчик. Тепер там є паркування для автомобілів, столи, лави та альтанки. Для маленьких відпочивальників побудували ігрові майданчики. Також є спеціальні місця для приготування їжі, розпалювання багаття та збору сміття.

Королівський водоспад — геологічна пам’ятка природи місцевого значення, яка розташувалася в буковинських лісах поблизу села Банилів-Підгірний. Вода у водоспаді настільки прозора, що в теплий сезон тут навіть можна ловити форель. Хоча гірська річка Малий Сірет, на якій розташований водоспад, зазвичай холодна, відчайдухи, які занурюються у воду, знаходяться завжди. Попри те, що висота водоспаду не перевищує трьох метрів, його краса приваблює багатьох туристів.

Крім того, виконавці подбали і про комфортний шлях до водоспаду. Саме тому за власний кошт були збудовані лісові дороги. А щоб туристи не минали таку красу, усі об’єкти та стежки було занесено до системи GPS-навігації. Дістатися до самого водоспаду нескладно, адже біля нього доволі пологі схили та допоміжні кам’яні брили, які є частиною захопливого пейзажу.

Джерело

Анастасія Нікуліна