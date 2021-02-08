У Фінляндії чоловіку довелось самостійно відганяти великий шар льоду, щоб він не перегородив доступ до води.
«Достатньо однієї людини, щоб зрушити гору. Або айсберг», – написала Сенья Ларсен у своєму
У грудні 2020-го року подружня пара самоізолювалася на окремому острові, який назвала «Пандемічним раєм». Вони мають достатній запас їжі, необхідних товарів та доступ до Інтернету. Утім, через холодний клімат місця ізоляції, у них усе ж таки є одна турбота: навколо острова може виникати шар криги, що блокує водний шлях. Це може тривати до 6-ти тижнів. Увесь цей час острів залишається відрізаним від світу.
На початку лютого Мартен Мікос відправився «приборкувати стихію», відправляючи крижину назад до архіпелагу. Його дружина жартома назвала це «операцією з пересування айсберга».
Люди у соціальних мережах говорять про справжню мужність фінських чоловіків, однак сам Мартен Мікос геройства у своєму вчинку не бачить, навіть жартує: «Кумедно бачити, що мої звичайні фізичні вправи показили на АВС», – коментує він показ свого відео на американському телеканалі.
Відео, що стількох вразило, можна подивитися за
Анастасія Зіміна