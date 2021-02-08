У Фінляндії чоловіку довелось самостійно відганяти великий шар льоду, щоб він не перегородив доступ до води.

«Достатньо однієї людини, щоб зрушити гору. Або айсберг», – написала Сенья Ларсен у своєму Твіттері після того, як побачила, як її чоловік Мартен Мікос рухає величезну кригу лише своїм маленьким човном та веслами. ЇЇ це настільки вразило, що вона зняла цей процес на камеру й опублікувала в Інтернеті. Відео відразу розлетілось у новинах та соціальних мережах.

У грудні 2020-го року подружня пара самоізолювалася на окремому острові, який назвала «Пандемічним раєм». Вони мають достатній запас їжі, необхідних товарів та доступ до Інтернету. Утім, через холодний клімат місця ізоляції, у них усе ж таки є одна турбота: навколо острова може виникати шар криги, що блокує водний шлях. Це може тривати до 6-ти тижнів. Увесь цей час острів залишається відрізаним від світу.

На початку лютого Мартен Мікос відправився «приборкувати стихію», відправляючи крижину назад до архіпелагу. Його дружина жартома назвала це «операцією з пересування айсберга».

Люди у соціальних мережах говорять про справжню мужність фінських чоловіків, однак сам Мартен Мікос геройства у своєму вчинку не бачить, навіть жартує: «Кумедно бачити, що мої звичайні фізичні вправи показили на АВС», – коментує він показ свого відео на американському телеканалі.

Відео, що стількох вразило, можна подивитися за посиланням .

Анастасія Зіміна