Кришталева казка у Бердянську

Хочете побачити як виглядає узбережжя міста після снігу, морозу та хуртовини? Повірте, це того варте!

Це приклад того, як ми уявляємо собі справжню зимову казку! Закрижаніла вода перетворила сходи, кущі, лави та об’єкти архітектури, поблизу моря, на крижаний витвір мистецтва.

Таке відчуття ніби потрапляєш на виставку крижаних скульптур, де вхід для усіх бажаючих безкоштовний, ба більше — цілодобовий.

Єдине що лишається тим, хто спостерігає за цією красою — насолоджуватися вичурними та різноманітними бурульками. А для тих, хто не може відірватися від справ та побачити усе на власні очі — фотографиня Тетяна Черемисіна підготувала світлини, які виклала у соцмережі. Вони так швидко розлетілися мережею та встигли потішити користувачів й отримати багато схвальних відгуків.

Єлизавета Кушнір