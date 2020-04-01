Криза туризму – бути чи не бути?

2,1 трильйона американських доларів – саме таких збитків може зазнати світова туристична галузь через пандемію коронавірусу на планеті. А кількість робочих місць, які можуть зникнути, становить близько 75 мільйонів. Про це повідомила Світова рада з подорожей та туризму (WTTC).

Закрите небо, заборона будь-яких пасажирських перевезень та в’їзду на територію країн іноземних громадян, зачинені театри, музеї, скасовані концерти і вистави – від обмежувальних заходів по всьому світу, окрім малого та середнього бізнесу, найбільше потерпає саме туризм. Адже сектор подорожей та туризму відповідає за близько 10,4% світового ВВП.

Дослідження, яке провела WTTC , показує, що 50% людей можуть втратити свої робочі місця, якщо вони працюють у галузі подорожей та туризму. А це близько 75 мільйонів робочих місць у всьому світі. Тривожна цифра, яка базується на дослідженнях WTTC, демонструє велику втрату ВВП від подорожей та туризму для світової економіки в розмірі близько 2,1 трлн доларів США у 2020 році.

Останні прогнози 50-відсоткового збільшення кількості робочих місць, які опинились у небезпеці через стрімке поширення COVID-19, вказує на тривожну тенденцію – люди, які задіяні в секторі подорожей та туризму, щодня втрачають мільйон робочих місць.

Найбільше збитків за результатами дослідження зазнає Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Там піддаються ризику до 49 мільйонів робочих місць. А це майже 800 мільярдів доларів на ВВП. У Європі та Америці показник сягає 10 мільйонів робочих місць.

“Якщо в найближчі кілька днів не буде вжито термінових заходів, сектор подорожей і туризму стикнеться з економічним крахом, а мільйони людей, які працюють у цій сфері, потраплять у борги», – наголосила Глорія Гевара, очільниця WTTC.

І навіть коли коронавірус вдасться приборкати, повернення до минулого життя займе невизначений термін. А збитки вже зараз сягнули небаченої раніше кількості нулів.

Інна Лебеденко