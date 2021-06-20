Кияни заполонили столичні пляжі

Через спеку, кияни та гості столиці рятуються біля води.

За прогнозами синоптиків така погода триватиме й протягом наступного тижня, а саме до суботи. З 26-го червня прогнозують зливи, проте на температуру повітря це ніяк не вплине.

Комунальники оголосили готовність пляжів до купального сезону. Але відпочиваючі вирішили не очікувати схвалення і вже засмагають біля водойм. Для бажаючих відкрити сезон навіть прохолодна вода не стала на заваді.

За словами комунальників 12-ть з 14-ти столичних пляжів готові до сезону. До двох виключень належать: пляж на Галерній затоці та Радужний, де високий рівень забрудненості.

Також столичні водолази-рятувальники продемонстрували киянам правила порятунку життя потопаючим, а саме: як правильно надавати першу медичну допомогу та нагадали правила поводження біля води.

Свідомість — запорука гарного відпочинку.

Єлизавета Кушнір