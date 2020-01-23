Київ інстаграмний підкорив світові рейтинги

Київ потрапив до топ-50 найбільш популярних міст у соціальній мережі Instagram та опинився на 33 сходинці. Це єдине українське місто в цьому рейтингу. Про це повідомляє туристичний портал Big 7 Travel .

Упорядники рейтингу зазначили, що Київ — це місто, яке володіє красою та величчю. Своє 33 місце у світовому рейтингу найбільш інстаграмних міст він займає завдяки 19 мільйонам хештегів, які додавали користувачі протягом року. Цікаво, що на сусідніх сходинках опинилися міста-курорти зі світовим визнанням: Тайбей на Тайвані (32 місце) та Ніцца у Франції (34 місце).

До першої десятки інстаграмного топу потрапили: Сідней (Австралія), Гонконг, Дубай (ОАЕ), Нью-Йорк (США), Сінгапур, Токіо (Японія), Лісабон (Португалія), Балі (Індонезія), Лондон (Велика Британія), Джайпур (Індія).

Під час укладання рейтингу упорядники використовували комплексну систему нарахування балів. Вона складається з оцінок за кількість хештегів на населений пункт, опитування півторамільйонної аудиторії порталу Big 7 Travel та голосів, наданих експертами з подорожей.

Розробники рейтингу наголошують, що Instagram наразі залишається важливим майданчиком для формування туристичних потоків. Під час опитування близько 67% респондентів розповіли, що відвідали нову локацію після перегляду світлин із її зображенням у цій соціальній мережі. Також 33% опитуваних зазначили, що за допомогою стрічки в Instagram вони вивчають обране місце відпочинку.

Анастасія Нікуліна