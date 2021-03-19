Kyiv Pie – новий символ Києва

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Анастасія Зіміна

У Києві презентували нову страву, що може стати гастрономічним символом міста.

У столичному закладі «Наживо» команда гастро-фахівців презентувала нову страву – «Київський Пиріг» або «Kyiv Pie».

Про це заявив сайт Київської міської державної адміністрації.

Начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова заявила, що над рецептом команда працювала місяць. Ця страва сприятиме популяризації гастрономічного туризму в Україні та привабить більше туристів.

Kyiv Pie – це невеликий пиріг круглої форми на бездріжджовому тісті з різними начинками.

Наразі пропонують 3 варіанти начинок, проте у майбуньому планують збільшити кількість їх варіацій.

  • Корінь селери, петрушки, пастернаку, цибуля й часник
  • Осетер, цибуля, часник і вершкове масло
  • Яловичиний лівер, циуля, часник і вершкове масло

Страва стала частиною проекту гастрономічних турів Києвом, який ініціювали на початку року.

Завданням кухарів було створити їжу, яка б поєднувала традиції та сучасні тренди, яка могла б як бути в ресторанах, та стати вуличною їжею. Kyiv Pie підходить, також, вегетеріанцям та веганам.

“Ми створили нову страву — “Kyiv Pie”. Над нею працювали найкращі кухарі України. Спробувати нову страву кожен охочий зможе в закладах Києва, які долучаються до нашої ініціативи, на всіляких гастрономічних заходах та в центрах Турінфо”, – заявила Марина Радова.

Ціна такого мініпирога становитиме 30 грн.

Анастасія Зіміна

 

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