Kyiv Pie – новий символ Києва

У Києві презентували нову страву, що може стати гастрономічним символом міста.
У столичному закладі «Наживо» команда гастро-фахівців презентувала нову страву – «Київський Пиріг» або «Kyiv Pie».
Про це заявив сайт
Начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова заявила, що над рецептом команда працювала місяць. Ця страва сприятиме популяризації гастрономічного туризму в Україні та привабить більше туристів.
Kyiv Pie – це невеликий пиріг круглої форми на бездріжджовому тісті з різними начинками.
Наразі пропонують 3 варіанти начинок, проте у майбуньому планують збільшити кількість їх варіацій.
- Корінь селери, петрушки, пастернаку, цибуля й часник
- Осетер, цибуля, часник і вершкове масло
- Яловичиний лівер, циуля, часник і вершкове масло
Страва стала частиною проекту гастрономічних турів Києвом, який ініціювали на початку року.
Завданням кухарів було створити їжу, яка б поєднувала традиції та сучасні тренди, яка могла б як бути в ресторанах, та стати вуличною їжею. Kyiv Pie підходить, також, вегетеріанцям та веганам.
“Ми створили нову страву — “Kyiv Pie”. Над нею працювали найкращі кухарі України. Спробувати нову страву кожен охочий зможе в закладах Києва, які долучаються до нашої ініціативи, на всіляких гастрономічних заходах та в центрах Турінфо”, – заявила Марина Радова.
Ціна такого мініпирога становитиме 30 грн.
Анастасія Зіміна