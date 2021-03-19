Kyiv Pie – новий символ Києва

У Києві презентували нову страву, що може стати гастрономічним символом міста.

У столичному закладі «Наживо» команда гастро-фахівців презентувала нову страву – «Київський Пиріг» або «Kyiv Pie».

Про це заявив сайт Київської міської державної адміністрації .

Начальниця Управління туризму та промоцій КМДА Марина Радова заявила, що над рецептом команда працювала місяць. Ця страва сприятиме популяризації гастрономічного туризму в Україні та привабить більше туристів.

Kyiv Pie – це невеликий пиріг круглої форми на бездріжджовому тісті з різними начинками.

Наразі пропонують 3 варіанти начинок, проте у майбуньому планують збільшити кількість їх варіацій.

Корінь селери, петрушки, пастернаку, цибуля й часник

Осетер, цибуля, часник і вершкове масло

Яловичиний лівер, циуля, часник і вершкове масло

Страва стала частиною проекту гастрономічних турів Києвом, який ініціювали на початку року.

Завданням кухарів було створити їжу, яка б поєднувала традиції та сучасні тренди, яка могла б як бути в ресторанах, та стати вуличною їжею. Kyiv Pie підходить, також, вегетеріанцям та веганам.

“Ми створили нову страву — “Kyiv Pie”. Над нею працювали найкращі кухарі України. Спробувати нову страву кожен охочий зможе в закладах Києва, які долучаються до нашої ініціативи, на всіляких гастрономічних заходах та в центрах Турінфо”, – заявила Марина Радова.

Ціна такого мініпирога становитиме 30 грн.

Анастасія Зіміна