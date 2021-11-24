Київ увійшов до ТОП-5 найбільш інстаграмних місць світу

Столиця України Київ посіла четверте місце у рейтингу найбільш інстаграмних місць у світі. Про це повідомив британський ресурс для дизайнерів Design Bundles. «Любителі архітектури оцінять такі місця, як Софійський собор та пов’язані з ним монастирські будівлі в історичному центрі Києва», – зазначено на сайті видання.

Редакція видання підрахувала згадування різних міст у Instagram і створила власний рейтинг найбільших популярних серед користувачів соціальної мережі. Загалом різні історичні місця української столиці відмічали 21.9 мільйона разів. «Добре збережений інтер’єр та колекція мозаїк і фресок [у Софійському соборі], що датуються 11 століттям, варті подорожі», – сказано у публікації. Київ обігнав такі відомі туристичні міста, як Флоренція, Прага, Будапешт, Бразиліа, Санкт-Птербург та Кіото.

Першу ж сходинку рейтингу посів Рим із результатом у понад 61 мільйон відміток. Другу – Ріо-де-Жанейро – 45 мільйонів тегів у соцмережі, а третє місце завоювала Венеція із 25 мільйонами згадувань.

Також нагадаємо, що Київський мікрорайон Золоті Ворота зайняв 16-у позицію у рейтингу британського видання « Time Out » найкращих районів світу.

«Нові відкриття, сильне почуття спільноти, яке наголошує на збереженні культурної спадщини, та нетрадиційні зелені насадження, як-от Площа київських інтелектуалів, – усе це робить район Золоті Ворота найкращим місцем, де можна відчути перспективне обличчя Києва (і спробувати його також)», – сказано на сайті.

Валерія Долматова