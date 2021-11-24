Київ увійшов до ТОП-5 найбільш інстаграмних місць світу

Столиця України Київ посіла четверте місце у рейтингу найбільш інстаграмних місць у світі. Про це повідомив британський ресурс для дизайнерів Design Bundles. «Любителі архітектури оцінять такі місця, як Софійський собор та пов’язані з ним монастирські будівлі в історичному центрі Києва», – зазначено на сайті видання.
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Першу ж сходинку рейтингу посів Рим із результатом у понад 61 мільйон відміток. Другу – Ріо-де-Жанейро – 45 мільйонів тегів у соцмережі, а третє місце завоювала Венеція із 25 мільйонами згадувань.
Також нагадаємо, що Київський мікрорайон Золоті Ворота зайняв 16-у позицію у рейтингу британського видання «
«Нові відкриття, сильне почуття спільноти, яке наголошує на збереженні культурної спадщини, та нетрадиційні зелені насадження, як-от Площа київських інтелектуалів, – усе це робить район Золоті Ворота найкращим місцем, де можна відчути перспективне обличчя Києва (і спробувати його також)», – сказано на сайті.
Валерія Долматова