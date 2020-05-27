Київський зоопарк після реконструкції – що змінилося

У 2017 році керівництво зоопарку та місцева влада розпочали реконструкцію Київського зоопарку. Відновлювати музей живої природи вирішили за досвідом найсучасніших звіринців світу.

Київський звіринець один з найбільших та найстаріших зоопарків Європи. Його відкрили ще у 1909 році. За більше ніж столітню історію він розширювався, перебудовувався та переїжджав. Свого часу він вважався одним з найкращих у Східній Європі. Проте з плином часу столичний зоологічний парк втратив свій колишній блиск. На початку двадцять першого століття стало вже цілком зрозуміло, що звіринець далекий від сучасності.

Що було не так?

Одна з головних проблем київського звіринцю – застаріла технологія експонування вихованців парку. У старих музеях живої природи показ тварин відбувається галерейним типом. Тобто відвідувач бачить звіра лише з одного боку. Вольєри розміщенні з боків вздовж вулиці.

Новий підхід пропонує трохи змінити розміщення вольєрів та маршрути експозиції. Для цього треба провести відповідні будівельні роботи. Після реконструкції кожну тварину можна буде розглянути обійшовши її домівку з різних боків. Однак для вихованців звіринця все одно обладнають місця у вольєрі, де вони у будь-який момент зможуть спокійно заховатися від набридливих людей.

Також керівництво Київського зоопарку планує впровадити технологію експонування без бар’єрів. Зараз між відвідувачем та твариною встановлено паркан, потім кущі, а потім ще один захисний паркан. Саме другий захисний паркан заважає відчуттю близькості до природи. У сучасних звіринцях другий захисний паркан замінили на рів, який візуально не закриває експозицію.

Відмова від ґрат. Металеві прутні чи сітка вже не будуть між вами та тваринами. Допоможе позбутися гнітючого враження від цього застарілого розмежування, яке тільки заважає роздивитись звіра, броньоване скло. Для деяких тварин, яким не підійдуть зелені зони та паркани, планують зробити вольєри зі склом. Через нього можна буде краще розглянути вихованців зоологічного парку.

Що нового?

Крім зміни концепції експонування тварин зоопарк перед собою поставив ще кілька завдань. Наприкінці реконструкції у київському звіринці мають з’явитися:

нові павільйони для приматів та птахів;

зона африканської савани;

оновлений будинок для ведмедів різних видів;

долина слонів, де будуть також представлені носороги та бегемоти;

з’явиться окрема арктична зона для пінгвінів.

Деякі з вже існуючих вольєрів планують відновити та покращити. Зараз вже створені два озера біля центрального входу. В них живуть японські риби кої. Поруч відновлений амфітеатр, альтанки та пішохідні місточки.

Центральний вхід до звіринцю взагалі вирішили перенести. На перетині проспекту Перемоги та вулиці Зоологічної вже завершуються роботи зі спорудження нового входу. Його, як і раніше, будуть прикрашати вже давно відомі всім киянам скульптури зубра та левів, які скопійовані з оригіналів біля старого входу. Візитівкою звіринцю стане скульптура жирафи висотою в 15 метрів.

Біля входу також встановлять нові каси, з електронною системою оплати квитка. Їх можна буде придбати через автомат, треба буде лише натиснути кнопку, роздрукувати та пройти до зоопарку. З’являться туалети, камери сховку, кімнати матері та дитини, пункт охорони, а також медпункт. Вже споруджено приміщення під великий сувенірний магазин зоопарку, який пропонуватиме відвідувачам товари для приємних спогадів та даватиме додатковий прибуток для музею.

Також з’явитися стаціонарний пункт харчування та парковка. А на території звіринцю буде діяти безкоштовна для відвідувачів мережа Wi-Fi.

Відеопрезентацію проекту можна переглянути за посиланням .

Завершити реконструкцію в зоопарку мають в найближчі три роки. Після проведення всіх робіт керівництво зоопарку запросить міжнародних експертів для оцінки.

Перших відвідувачів зоопарк вже зустрів 23 травня.

Працює зоопарк із дотриманням усіх санітарних норм та заходів безпеки.

Ірина Луцак