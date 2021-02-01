Китай готується до зустрічі Нового року

У Китаї кажуть, що чи не найбільшою втіхою для людей, які протягом року важко працювали, є смачна, ароматна новорічна вечеря.

У Китаї Новий рік настане 12 лютого 2021 року о 21:05. Це свято традиційно в цій країні відзначається не 1 січня, а в другий молодик після зимового сонцестояння.

Для Китаю, як і для всього світу, 2020 рік був важким. Минулого Нового року в Китаї панувала страшна епідемія, люди по всій країні перебували в ізоляції і зустрічали Новий рік вдома. І ось країна готується до нового свята. Щоб запобігти повторному спалаху хвороби, Китайський уряд закликав і цього року «святкувати Новий рік вдома».

Але незалежно від того, де ви святкуєте Новий рік, мешканці Китаю з великою відповідальністю підходять до організації святкової вечері. Новорічна вечеря – це один зі звичаїв давнього весняного свята, яке також відоме як новорічна вечеря, вечеря зустрічі нового року. Це велике сімейне свято. Люди, які працюють за кордоном, повертаються у рідні міста, щоб возз’єднатися зі своїми родинами. Ця вечеря – головна подія кінця року. Їжа подається після церемонії поклоніння предкам.

Реагуючи на вимоги щодо попередження та боротьби з епідеміями взимку та навесні, готельна індустрія провінції Цзянсу, повністю перейшла на онлайн режим бронювання “новорічної вечері”, щоб люди, які не змогли поїхати додому, відсвяткували Новий рік за місцем роботи і відчули тепло Сучжоу.

Вже наприкінці минулого року готель “Шангрі-Ла” у Нанкіні розпочав бронювання двох наборів новорічних вечерь – “Цзяннань Страви” та “Розкішні страви”. Відразу після цього готель запустив два продукти для замовлення вечері напередодні новорічної вечері на винос “Цзяньнань”.

Починаючи з середини грудня 2020 року, готель Нанкін Гунанду розпочав планування та бронювання різноманітних видів вечері напередодні Нового року. Лі Мінгі, заступник директора офісу групи “Гунанду”, зазначив, ресторан суворо контролює кількість людей у ​​новорічній їдальні, забезпечує гігієну посуду. Нещодавно готель запустив два типи ексклюзивної новорічної вечері та дев’ять подарункових наборів, які можна замовити додому. Станом на 18 січня цього року лише 9 замовлень із подарункових наборів перевищили 10 000 одиниць”.

Такими подарунковими наборами є “Озеро Душу” в Сучжоу, ексклюзивний подарунковий набір готелю “Тайху” Усі, ексклюзивний набір готелю Чженцзян Чжаохе, подарункова коробка Хукакай Фу тощо. Великою популярністю користуються також китайські новорічні страви середньої цінової категорії та подарунки для сімейних бенкетів на китайський Новий рік, випущені готелями групи “Джунлай” Усі, продаж яких, як очікується, сягне 4 мільйонів юанів, що значно більше, ніж минулого року. Попит на новорічні пропозиції готелю “Шангрі-Ла” в Чанчжоу також перевищили аналогічний період минулого року.

У порівнянні з попередніми роками збільшився і асортимент продуктів. Новорічна вечеря з подарунковими кошиками в готелі Нанкінської міжнародної молодіжної конференції пропонує місцеві смаки у вишуканих кошиках з подарунками. Готель “”Сунинг”” у м. Сюйчжоу запустив унікальний китайський новорічний пун Чой … Різноманітні новорічні вечері від 500 юанів до 2500 юанів часто вражають такими темами, як “Бик” та “Поворот світу”.

Генеральний директор готелю “Озеро Душу” в Сучжоу, зазначив, що порівняно замовлення на винос стали важливим каналом розвитку готельного бізнесу. І це не лише у період епідемій, а й на довгострокову перспективу. Надалі готель збільшить інвестиції у доставку їжі. Розробляються сезонні страви, відбувається модернізація упаковки, щоб споживачі могли насолоджуватися якісними стравами та послугами вдома.

Готель “Чемпіон” в Нанкіні запустив приватну послугу домашньої кухні на замовлення і переніс п’ятизірковий сервіс до будинків споживачів.

Куанг Цзяцин, професор Нанкінського професійного коледжу туризму, вважає, що цього року новорічна доставка їжі стане головною рушійною силою на споживчому ринку громадського харчування. Новорічний фестиваль є найважливішим фестивалем для китайців, тому велика увага приділяється якості та гігієні обслуговування. Це можливість для зіркових готелів вийти на новий ринок – доставки їжі, що допоможе їм покращити свій імідж, завоювати нових клієнтів, зосередитись на розробці нових продуктів з унікальними смаками і поступово перетворити винос їжі напередодні нового року на звичайну послугу зіркових готелів.

Чжан Мінчуань