Китай пропонує знижки на зимові екскурсії в Дуньхуані

Муніципальне бюро культури, спорту, радіо, кіно і туризму міста Дуньхуан (Китай) з метою активізації та збільшення пропозицій зимового та весняного туризму організовує тематичну акцію “Зимовий та весняний тур: Дуньхуан – культурне багатство”.

Акція розпочнеться 1 грудня і триватиме до кінця цього року. Під час її проведення в місті Дуньхуан запропонують турпродукти, пов’язані з культурою Дуньхуана. Планується, що це будуть різноманітні екскурсійні та відпочинкові тури.

Пам’ятки, які занесені до Світової та національної культурної спадщини (Гроти Могао, Гора Мінгша, Всесвітній геологічний парк Ядань, Всесвітня культурна спадщина Юменгуань та інші мальовничі місця можна буде відвідати за ціною в двічі нижчою, ніж зазвичай.

Ціни у всіх готелях та ресторанах в Дуньхуані будуть знижені на 50%.

У той же час для жителів провінції Ганьсу, викладачів і студентів коледжів та університетів країни, а також тих, хто приїжджає для зйомки програм, проведення художніх та фотовиставок, Дуньхуан також запровадив політику вільного входу до деяких туристичних визначних пам’яток.

Окрім того, місто Дуньхуан також надаватиме фінансові субсидії на промоційну діяльність культурних та туристичних організацій, таких як туристичні агенції, творчі колективи, мистецькі заклади тощо, щоб заохочувати та підтримувати підприємства в “залученні відвідувачів до Дуньхуана”.

Юань Цун